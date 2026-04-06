恒松祐里、人生初のショートヘアに絶賛相次ぐ「思わず二度見」「イメージ変わって素敵」
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の恒松祐里が4月5日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「思わず二度見」ショートヘア初お披露目
恒松は「役で人生初のショートカットにしました。念願のショート！！！」とつづり、髪型をイメージチェンジした姿を複数枚投稿。胸の辺りまでの長さがあった黒髪をバッサリ切ったショートヘア姿を披露した。あごの辺りまでの長さで、襟足はすっきりとした軽やかなシルエットとなっており、「そんな今日は”ヘアカットの日”らしいです。新しい私をお披露目するのにぴったりの日」とコメントしている。
この投稿にファンからは「ショートヘアスタイル似合う」「思わず二度見」「イメージ変わって素敵」「短いのも素敵」「可愛すぎる」「この髪型真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「思わず二度見」ショートヘア初お披露目
◆ 恒松祐里、人生初のショートカット
恒松は「役で人生初のショートカットにしました。念願のショート！！！」とつづり、髪型をイメージチェンジした姿を複数枚投稿。胸の辺りまでの長さがあった黒髪をバッサリ切ったショートヘア姿を披露した。あごの辺りまでの長さで、襟足はすっきりとした軽やかなシルエットとなっており、「そんな今日は”ヘアカットの日”らしいです。新しい私をお披露目するのにぴったりの日」とコメントしている。
◆ 恒松祐里の投稿に反響
この投稿にファンからは「ショートヘアスタイル似合う」「思わず二度見」「イメージ変わって素敵」「短いのも素敵」「可愛すぎる」「この髪型真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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