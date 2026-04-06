元人気セクシー女優の霜月るなが6日までにXを更新。男性からのナンパで恐怖を感じたという体験について記した。

霜月は「むっちゃ怖い体験をしました」と書き出し、「東京から新大阪までのグリーン車で同じ車両だった男性が新大阪ついてからずっと着いてきて怖かったから適当なお店入って出たらまた待ち伏せしてはって、え、こわいと思ったら『お姉さん、ナンパしていいすか？』て言われてビビりすぎて『いや、すいません』て言ったけど流石に待ち伏せはやばいよ」と、男性から付きまとわられた出来事について記した。

続けて「車両でもガン見してはったからこの人なんなんだと思ったけど トラウマになりそう涙」とつづり、「それからみんな怪しい人に見えてしまう。さすがに待ち伏せはやめて」と訴えた。

この投稿には様々な意見が寄せられ、霜月は「ナンパ男を援護するコメントが多い事にも驚きです、、涙」と言及。「ちなみに私は露出した服は着ていなかったし全身黒い服でした。帽子かぶってマスクしてました。まあ、髪色はこんな色やから明るいけどね」とナンパされた当時の服装などについて説明し、「声かける時、まだ新幹線なら恐怖は無かったかもしれないですが流石にずっと着いてきたりエスカレーターでも近くに来たり待ち伏せしたりそれが怖く感じたのかな。と思います」とつづった。