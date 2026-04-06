「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、ベクターホールディングス<2656.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でベクターＨＤは大幅続伸。同社は３月１６日、高性能サーバーレンタル事業で受注を獲得したと発表した。高性能サーバーの演算リソースをレンタルすることを目的として、グローバルデジタル企業であるＣＵＥ Ｇｒｏｕｐの持ち株会社Ｃｕｅ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（シンガポール）との間で利用契約を締結した。この契約によるサービスの対価として年間１２億円の収入を見込むという。



これが材料視され、同社株はストップ高を交え急伸。その後いったん調整をはさみながらも上値を指向し、きょう改めて年初来高値を更新した。これを受け、買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS