明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで金沢に勝利しました。ホームでの勝利は2025年6月以来です。



この試合はゴールキーパーのバウマンが躍動しました。前半38分、相手のミドルシュートを右手一本でセーブ。後半11分にもチームを救うプレーで得点を許しません。



攻撃陣は24分、笠井のミドルシュート。終了間際には藤原のクロスを落合が合わせますが得点を奪えず、0対0のままPK戦に突入します。相手の1人目をバウマンが見事にセーブ。アルビはキッカー全員が成功し、4対1で勝利。



2025年6月15日以来となるホームでの勝利となりました。