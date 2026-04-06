甲斐心愛2nd写真集発売決定！タイで自身最大の露出に挑戦「ちょっと大人っぽくドキドキさせたいな」

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2月に1年9ヵ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印”こと甲斐心愛の2nd写真集が、7月1日に発売されることが決定した。

■“今の甲斐心愛”を切り取った写真が満載

今回のロケ地は微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。異国の地・マレーシアで1年9ヵ月活動をしてきた自身の境遇にかけて実際にバンコクの民家で生活している様子から始まる今作は、ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子、プーケットのビーチやウォーターパークでこれでもかというくらいはしゃぎ倒す様子、カラフルなテーマパークや上下逆さまの不思議なミュージアムで目を輝かせる様子、アジアンテイストのリゾートヴィラでゆっくりと羽を伸ばす様子など、様々なシチュエーションで撮影を敢行した。

そして今作では、1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大の露出に挑戦したドキッとするようなカットも収録。彼女らしい元気いっぱいな笑顔から成長した大人な姿まで、“今の甲斐心愛”を切り取った写真が満載。

無邪気に一緒に遊んで、今まではただの幼馴染みだと思ってそこまで意識していなかったのに、久しぶりに会ったらなぜだか今までとは違う胸の高鳴りを感じる――そんなストーリーを想像しうる、珠玉の一冊が完成した。

■甲斐心愛 コメント