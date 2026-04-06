CLベスト8で、アーセナルはスポルティングCPと対戦する。この両チームをつなぐ存在となるのは、FWヴィクトル・ギェケレシュだ。



昨季スポルティングでリーグ戦39ゴールという驚異的な数字を残したギェケレシュ。その活躍もあり昨夏アーセナルへ引き抜かれたが、ファンは彼のことを忘れていないはずだ。アーセナルへ移籍したばかりの頃はゴール欠乏に陥り苦戦を強いられたが、このところコンスタントに得点するようになり、先日サウサンプトンに1-2と敗れたFA杯の試合でも唯一のゴールを決めていたのはベンチから登場したギェケレシュだった。





そのギェケレシュに代わる存在として、現在スポルティングで注目を集めているのがFWルイス・スアレスだ。リヴァプールやバルセロナでゴールを量産したウルグアイ人ストライカーと同名だが、こちらはコロンビア人。ワトフォードに所属歴があるが芽が出ず、スペインでキャリアを再建してきた苦労人の28歳で、今季ついに得点感覚が花開きリーグ戦24ゴールを決めている。CLベスト8では、この2人のストライカーに注目が集まるはずだ。ギェケレシュのことをよく知る元スポルティングのアシスタントコーチ、ティアゴ・テイシェイラは、『A Bola』に次のように語っている。「彼らは2人とも非常に優れたストライカーで、素晴らしい選手だ。スアレスはより連携が取れていて、ライン間でプレイできる。フィジカル面では相手のディフェンスラインをあまり引きずり回したり、何度も深い位置に現れたりはしないが、他の解決策を提供する。この試合では、スポルティングの方が準備が整っているだろう。なぜなら、彼らはアーセナルがスアレスを知っているよりもギェケレシュについてよく知っているからだ」テイシェイラは、スポルティングの選手たちはギェケレシュの止め方についても熟知していると語っている。ギェケレシュが古巣に恩返し弾を決めるか、スアレスがアーセナルを驚かせるのか。この試合はスポルティングの新旧ストライカーによる注目の対決となる。