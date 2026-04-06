【レポート】大森元貴、ミセスの2029年までのライブイベントなどにまつわる構想を突如発表

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大森元貴が、Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」の10周年を記念するイベントのひとつとして開催された『PMGA SUMMIT about PHASE-3』に登壇。異例とも言える、2029年までのライブイベント等の構想を突如発表した。

■3年も先に至るライブイベント・プランをあらかじめ発表することは、異例中の異例

4月5日に、都内某所で開催された『PMGA SUMMIT about PHASE-3』。プレミアチケットを獲得した約120名が集まったイベントの前半では、PMGA（＝Project-MGA）の創案者にして、ミセスのフロントマンであり、プロデューサーでもある大森元貴が登壇、インタビュアー高田景太との濃厚なトークセッションが約75分にわたって行われた。その詳細は「Ringo Jam」会員限定コンテンツとして後日公開される。

そしてイベントの後半では、大森が単独で登壇し、2026年後半から2029年までのライブイベントなどの構想を自らの言葉で明かすという、業界的にも社会的にも超異例となる驚きのプレゼンテーションを実施。

その主な内容は以下のとおり。

◎2026年秋、FCツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』を開催。全国13ヵ所を巡る計28公演のアリーナツアーに（詳細は後日オフィシャルサイトにて発表）。

◎2027年『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催。前回の“Harmony”よりも公演数を大幅に増やす想定。

◎2027年、衣装展『COSTUME EXHIBITION』を開催。

◎2028年『BABEL no TOH』に続くストーリーラインの最新作『ELYSIUM』を開催。

◎2029年、ツアー『The White Lounge 2』（※仮称）を開催。

◎コンサートグッズ“MGA Official Light Stick”を大幅アップデートし、音楽ライブという概念を拡張（様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させる予定）。

フェーズ2からフェーズ3へと移行し、さらに船が大きくなったミセス。その航海は、未開の地へと続いていく。

PHOTO：(C)撮影：田中聖太郎 ※イベント写真

■リリース情報

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■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/