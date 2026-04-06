女優でモデルの冴木柚葉（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを投稿した。

「【BLT MONSTER Round8】オフショット」と題し、古民家で撮影した肌色のビキニ水着姿を公開した。大きな楕円（だえん）の穴が空いた透け透けトップスを着用。くびれや曲線美が際立つショットもアップし「みんなもう見てくれた？」と問いかけた。

ファンやフォロワーからも「可愛いすぎる」「スゲ〜かわいい」「お美しい」「肌綺麗」「見るたびにキュンキュン」「ほくろ堪らん」「ほくろがえっちすぎ」「色気たるや」「えっちカワイイ」「えろすぎる」「反則」「OP大きくなった気がする」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。