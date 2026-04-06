◇NBA レイカーズーマーベリックス（2026年4月5日 アメリカン・エアラインズ・センター）

レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）の敵地マーベリックス戦で先発出場。前半から得意の3Pシュートを2本決めるなど14得点の躍動。チームは61ー67と6点ビハインドで前半を折り返した。

レイカーズは主力のルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが負傷離脱。残りレギュラーシーズンは欠場し、プレーオフ1回戦も欠場が濃厚となった。チームの緊急事態にJJ・レディックHCは試合前に「2人は復帰しようとするだろう。だから自分たちは、彼らが復帰できるようにシーズンを長く出来るように自分たちはもっと頑張らないといけない」とコメントした。

その中で八村はスタメンに名を連ねた。第1Q残り10分26秒で左コーナーから3Pシュートを沈めてチーム初得点。残り7分34秒には右サイドでターンアラウンドのフェイダウェイシュートを決めると、残り7分2秒には右コーナーから3Pシュートを決めて連続得点を挙げた。残り4分28秒にはトップ付近からステップバックジャンプショットを沈めた。残り2分57秒にもトップからジャンプショットを決めて、残り1分5秒でベンチ下がった。このクオーターだけで12得点を記録した。

第2Qはベンチスタート。残り6分28秒からコートに立つと、残り4分3秒に左コーナー付近からドライブイン。プルアップジャンプショットを決めた。

前半の八村は17分23秒出場で14得点4リバウンドを記録。シュートは7本試投で6本成功。FG成功率は85.7％。3Pシュートは2本試投で全て決めた。

チームは第1Qから相手にリードを許しながらも何とか食い下がった。しかし第2Qに0―10のランで一気に突き放された。その後、13―2のランで点差を縮めて6点ビハインドで折り返した。