6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比12.3％減の479億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.5％減の347億円となっている。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ｉシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ＥＴＦ <2258> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし <2647> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> が新高値。グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ <2252> 、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が9.32％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が7.72％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が7.16％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が4.65％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.27％高と大幅な上昇。



日経平均株価が371円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金189億100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金180億5000万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が49億5500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が29億2100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が25億6000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が24億5100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が11億1000万円の売買代金となっている。



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