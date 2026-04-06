由良朱合、初の冠ラジオ番組決定「ずっとやってみたかった念願のお仕事」4月11日スタート
【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの由良朱合による初の冠ラジオ番組ZIP-FM『FAIR NEXT INNOVATION ASIAN MUSIC CONNECTION feat. 由良朱合』（4月11日スタート／毎月第2土曜日26：30 頃〜）が放送されることが決定した。
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声優・俳優として幅広く活動する由良が、自身の言葉と感性で普段は見せない一面やカルチャーなどの魅力を届ける新番組としてスタート。リスナーとつながる場として、ここでしか聴けないトークを届けていく。番組ではリスナーからのメッセージも募集。番組への感想や由良へのメッセージも募集している。
出演にあたり、由良は「この度、ZIP-FM さんでラジオを担当させていただくことになりました！実はラジオ番組を、ずっとやってみたかった念願のお仕事で、今回こうして形になったことがとても嬉しいです」と喜びをコメント。「これまであまり表に出してこなかった、一面も、この番組を通して少しずつお話ししていけたらいいなと思っています。そして、リスナーの皆さんのお悩みを一緒に考えたりしながら、『気軽に話せる場所』のような番組にしていきたいです。皆さんと一緒に、この番組を育てていけたら嬉しいです。是非沢山のお便りやご相談、お待ちしています！よろしくお願いいたします！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
番組名：FAIR NEXT INNOVATION ASIAN MUSIC CONNECTION feat. 由良朱合
放送局：ZIP-FM
放送日時：毎月第2土曜日 26：30 頃〜（日曜日AM2：30 頃〜） 初回放送4月11日
3月12日生まれ、広島県出身、血液型O型。メディアミックスプロジェクト『D4DJ』のユニット「UniChOrd」I（※「O」はストローク付き）にて四ノ宮心愛（しのみや・ここあ）役を務めるなど、声優・歌手として幅広く活躍中。
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◆由良朱合、初の冠ラジオ番組決定
声優・俳優として幅広く活動する由良が、自身の言葉と感性で普段は見せない一面やカルチャーなどの魅力を届ける新番組としてスタート。リスナーとつながる場として、ここでしか聴けないトークを届けていく。番組ではリスナーからのメッセージも募集。番組への感想や由良へのメッセージも募集している。
◆番組概要
番組名：FAIR NEXT INNOVATION ASIAN MUSIC CONNECTION feat. 由良朱合
放送局：ZIP-FM
放送日時：毎月第2土曜日 26：30 頃〜（日曜日AM2：30 頃〜） 初回放送4月11日
◆由良朱合（ゆら・あかり）プロフィール
3月12日生まれ、広島県出身、血液型O型。メディアミックスプロジェクト『D4DJ』のユニット「UniChOrd」I（※「O」はストローク付き）にて四ノ宮心愛（しのみや・ここあ）役を務めるなど、声優・歌手として幅広く活躍中。
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