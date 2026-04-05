しなこ＆リアルピース、火花散るド派手ステージでコラボ リミックス披露で会場熱狂【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】クリエイターのしなこ、5人組グループ・リアルピースが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】人気クリエイター「弟みたいな関係性」5人組グルとコラボ
しなことリアルピースがプロデュースしたステージを展開。しなこの「しなこワールド」で幕を開け、リアルピースは「プリティーボーイ」を披露。その後「マシュマロパンチ」「プリティーガール」と、互いの楽曲をリミックスしたパフォーマンスで観客を魅了。カラフルな衣装に加え、火花が散るド派手な演出で会場の熱気を一気に高め、しなこの人気楽曲「歯ラ歯ラ」で締めくくった。
パフォーマンス後、しなこは「（リアルピースは）弟みたいな関係性なので、マシュマロパンチでパンチしちゃいました」とお茶目な表情を見せていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆しなこ＆リアルピース、火花散るド派手ステージ
しなことリアルピースがプロデュースしたステージを展開。しなこの「しなこワールド」で幕を開け、リアルピースは「プリティーボーイ」を披露。その後「マシュマロパンチ」「プリティーガール」と、互いの楽曲をリミックスしたパフォーマンスで観客を魅了。カラフルな衣装に加え、火花が散るド派手な演出で会場の熱気を一気に高め、しなこの人気楽曲「歯ラ歯ラ」で締めくくった。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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