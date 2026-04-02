乃木坂46・林瑠奈、日本大学卒業を報告「これ以上ないくらいの4年間でした」
乃木坂46の林瑠奈が1日、自身のインスタグラムを更新し、日本大学を卒業したことを報告した。
【動画】大学での様子をYouTubeで公開していた乃木坂46・林瑠奈
投稿で林は、「日本大学芸術学部映画学科を卒業いたしました。瞬間と永遠が混じり合う、これ以上ないくらいの4年間でした」とつづり、充実した学生生活を振り返った。
あわせて公開された写真では、袴姿で卒業証書を手に笑顔を見せる様子が収められている。
さらにブログでは、「大学で映画を学んでいました」と説明し、大学で出会ったかけがえのない友人とのエピソードや、支えてくれた関係者や家族への感謝もつづっている。
引用：「林瑠奈」インスタグラム（＠hayashi.runa_honmonogram）
【動画】大学での様子をYouTubeで公開していた乃木坂46・林瑠奈
投稿で林は、「日本大学芸術学部映画学科を卒業いたしました。瞬間と永遠が混じり合う、これ以上ないくらいの4年間でした」とつづり、充実した学生生活を振り返った。
あわせて公開された写真では、袴姿で卒業証書を手に笑顔を見せる様子が収められている。
さらにブログでは、「大学で映画を学んでいました」と説明し、大学で出会ったかけがえのない友人とのエピソードや、支えてくれた関係者や家族への感謝もつづっている。
引用：「林瑠奈」インスタグラム（＠hayashi.runa_honmonogram）