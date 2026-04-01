1.マーキングでの情報収集

猫はおしっこや爪とぎでにおいをつけてマーキングしています。マーキングすることで自分の存在を知らせ、テリトリーを主張しているのです。

このマーキングのにおいを嗅ぐだけで、猫は様々なことを理解しているといわれています。例えば、どの猫がいつそこを通ったのかもわかるのです。同じ時間帯にその付近へ行けば鉢合わせをする可能性が高くなるので、他の猫は別の時間帯にパトロールをします。

2.お互いのテリトリーは尊重

猫の縄張りは、他の猫と一部が重なることがあります。共有部分では、その縄張りの猫と遭遇する可能性が高くなります。しかし、会ってしまえばケンカになることも。それを避けるために、できるだけ出会わないよう気をつけているのです。

ただ、ときに縄張りを共有する猫同士が集まることがあります。よく「猫の集会」と呼ばれていますね。お互いに一定の距離を保ち、ただじっとしているだけなので、人間が見ると不思議な光景なのですが、猫たちは集会で顔合わせや情報交換をしているといわれています。

3.目を合わせないようにする

他の猫のテリトリーを尊重し、出会わないようにしている猫たち。それでも、会ってしまうことはあります。

そんなときは、目を合わせないようにして立ち去ります。相手をじっと見るという行為は、猫の社会では敵意があることを意味し、ケンカに発展してしまうからです。

相手の猫が自分の縄張りに入ってきたことであえて視線を向けてケンカをしかけるなんてこともありますが…。

4.降参したらそれ以上は攻撃しない

もし、ケンカになってしまった場合、激しい戦いが繰り広げられることでしょう。しかし、それではお互いに大きな傷を負ってしまうかも知れません。負傷すれば狩りがうまくいかず、食事にありつけないこともあるでしょうし、外敵に狙われる危険性も高まります。ケガをするということは、命に関わるのです。

それを避けるために、ケンカになってしまった場合も暗黙のルールがあります。それは、降参した相手にはそれ以上攻撃しないというルールです。降参したい猫は、うずくまります。その時点で勝敗は決し、ケンカは終わりです。

まとめ

猫って、すぐに威嚇したり、ケンカっぱやいようなイメージがありませんか。でも、実際はとても平和を愛する動物なんです。お互いに暗黙のルールを守ることにより、傷つけ合わないよう気をつけています。

室内で飼われている猫も、多頭飼育をしているとお互いにルールを守って生活しているようですよ。