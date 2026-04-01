全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・巣鴨のラーメン店『麺創庵砂田』です。

【8:00〜】澄んだコクと旨みに熟成麺が絡み細胞が喜ぶ旨さ！

店主・砂田さんの人柄のなせる技か、店の空気感がどこか温かい。朝一番、目の前に供された「特製中華そば」はスープが美しい。

特製中華そば1450円

『麺創庵砂田』特製中華そば 1450円 ベースとなるイメージは白河ラーメン。チャーシューは豚内モモ、豚肩ロース、鶏モモの3種

名古屋コーチンの鶏ガラを中心に丁寧に炊き上げられ、澄んだ中にも深いコクと旨みがたっぷり。ほどよく醤油が香り、ほっとしつつも旨みが後を引く。手揉みして寝かせたピロピロの麺がまた！スープを持ち上げもちりとして、噛めば甘い。

炭火で吊るし焼きされた3種のチャーシューの旨みと、その燻香がスープに溶け込む。いやはや。そのすべてがひとつになって響き合った味わいが体に染み渡る。朝からこいつはたまらん贅沢やね。

『麺創庵砂田』店主 砂田裕史さん

店主：砂田裕史さん「朝はすべてのメニューを用意しています」

『麺創庵砂田』

巣鴨『麺創庵砂田』

［店名］『麺創庵砂田』

［住所］東京都豊島区巣鴨4-24-6富士ビル1階

［電話］非公開

［営業時間］8時〜14時半（スープ・麺切れ次第終了）

［休日］月・木（臨時休業等はXにて告知）

［交通］JR山手線・都営三田線巣鴨駅正面口から徒歩12分

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、朝かけ節中華の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ピロピロした平たい麺は、噛めば甘い小麦の旨みが広がる（6枚）