女の子が初対面の男性を密かにチェックしているポイント９パターン
春は卒業や異動などに伴い、出会いがたくさんあるもの。新たな環境で好印象を残すためにも、女の子が初対面の相手のどこに注目しているかを知っておきたいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「女の子が初対面の男性を密かにチェックしているポイント９パターン」をご紹介します。
【１】光沢の有無など「靴のキレイさ」
「靴に気を使う人は細かいところに気を配れる人」（３０代女性）など、靴の扱いかたに男性の人間性を見ている女の子もいるようです。目立たないところに手を抜きがちな人は、靴をキレイに磨くことで、細部にこだわる男を目指してはいかがでしょうか。
【２】香水、体臭にかかわらず「臭い全般」
「どんなルックスであろうと、臭いがキツいとちょっと…」（２０代女性）など、男性が発する臭いによって第一印象が決まることもあるようです。毎日入浴して体臭を管理することはもちろん、香水を多用している人は少し控え目につけるようにしましょう。
【３】頻度も含め「喫煙者か否か」
「タバコ吸う人はそれだけでＮＧ…」（３０代女性）など、喫煙者というだけでマイナスイメージを持たれることもあるようです。多くの場合、喫煙者には不健康な印象がつきまとうので、ランニングを日課にしているといった健康的な一面をアピールできるといいでしょう。
【４】落ち着きがあるかどうかなど「話しかたや言葉遣い」
「しゃべりに落ち着きがあると好印象になる」（２０代女性）など、口調によって第一印象が良くなることもあるようです。初対面の女の子と話すときは、相手の目を見ながら落ち着いて話しましょう。普段から早口気味の人は、意識的にゆっくり話すことを心がけたほうがよさそうです。
【５】自分との相性がわかる「生年月日や血液型」
「運命的な人かもしれないから（笑）」（２０代女性）など、男性の生年月日などを聞いて相性の良さを知りたいと思う女の子もいるようです。ただし、女性に聞き返すときは、遠回しに年齢を言わせないよう注意しましょう。
【６】髪型、爪の長さ、鼻毛の調整など、「清潔感の有無」
「意外と気を使っていない人が多いので…」（２０代女性）など、真っ先に清潔感が気になるという女の子もいるようです。髪や爪などをキレイにしておくのは、大人のエチケット。あとは鼻毛が出ていることに気付いていない人が意外と多いので、毎朝家を出る前にチェックしましょう。
【７】スーツやネクタイの着こなしなど「服装のセンス」
「スーツ姿がキマっているとドキッとする」（２０代女性）など、まずは男性の服装をチェックしている女の子もいるようです。特にネクタイにはその人のセンスが表れると言われるので、コーディネートに自信のない人はオシャレな友人やショップスタッフに相談しましょう。
【８】左手の薬指の指輪の有無など「既婚者か独身者か」
「狙っていいのかどうかをね（笑）」（２０代女性）など、恋人になる可能性がある人かどうかを最初にチェックする女の子もいるようです。既婚者でありながら、普段は結婚指輪をしていない人は、早い段階から既婚であることをサラッと話したほうがいいでしょう。
【９】白くて健康的かどうかなど「歯の状態」
「歯が光っている人、超魅力的！」（２０代女性）など、健康的な歯だと一瞬で好印象を抱くという女の子もいるようです。喫煙者やコーヒを愛飲している人は気付かぬうちに歯が黄ばんでいることがあるので、歯の手入れは入念に行いましょう。
このほかに「新たな環境で出会った男性の最初のチェックポイント」はありますか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
【１】光沢の有無など「靴のキレイさ」
「靴に気を使う人は細かいところに気を配れる人」（３０代女性）など、靴の扱いかたに男性の人間性を見ている女の子もいるようです。目立たないところに手を抜きがちな人は、靴をキレイに磨くことで、細部にこだわる男を目指してはいかがでしょうか。
「どんなルックスであろうと、臭いがキツいとちょっと…」（２０代女性）など、男性が発する臭いによって第一印象が決まることもあるようです。毎日入浴して体臭を管理することはもちろん、香水を多用している人は少し控え目につけるようにしましょう。
【３】頻度も含め「喫煙者か否か」
「タバコ吸う人はそれだけでＮＧ…」（３０代女性）など、喫煙者というだけでマイナスイメージを持たれることもあるようです。多くの場合、喫煙者には不健康な印象がつきまとうので、ランニングを日課にしているといった健康的な一面をアピールできるといいでしょう。
【４】落ち着きがあるかどうかなど「話しかたや言葉遣い」
「しゃべりに落ち着きがあると好印象になる」（２０代女性）など、口調によって第一印象が良くなることもあるようです。初対面の女の子と話すときは、相手の目を見ながら落ち着いて話しましょう。普段から早口気味の人は、意識的にゆっくり話すことを心がけたほうがよさそうです。
【５】自分との相性がわかる「生年月日や血液型」
「運命的な人かもしれないから（笑）」（２０代女性）など、男性の生年月日などを聞いて相性の良さを知りたいと思う女の子もいるようです。ただし、女性に聞き返すときは、遠回しに年齢を言わせないよう注意しましょう。
【６】髪型、爪の長さ、鼻毛の調整など、「清潔感の有無」
「意外と気を使っていない人が多いので…」（２０代女性）など、真っ先に清潔感が気になるという女の子もいるようです。髪や爪などをキレイにしておくのは、大人のエチケット。あとは鼻毛が出ていることに気付いていない人が意外と多いので、毎朝家を出る前にチェックしましょう。
【７】スーツやネクタイの着こなしなど「服装のセンス」
「スーツ姿がキマっているとドキッとする」（２０代女性）など、まずは男性の服装をチェックしている女の子もいるようです。特にネクタイにはその人のセンスが表れると言われるので、コーディネートに自信のない人はオシャレな友人やショップスタッフに相談しましょう。
【８】左手の薬指の指輪の有無など「既婚者か独身者か」
「狙っていいのかどうかをね（笑）」（２０代女性）など、恋人になる可能性がある人かどうかを最初にチェックする女の子もいるようです。既婚者でありながら、普段は結婚指輪をしていない人は、早い段階から既婚であることをサラッと話したほうがいいでしょう。
【９】白くて健康的かどうかなど「歯の状態」
「歯が光っている人、超魅力的！」（２０代女性）など、健康的な歯だと一瞬で好印象を抱くという女の子もいるようです。喫煙者やコーヒを愛飲している人は気付かぬうちに歯が黄ばんでいることがあるので、歯の手入れは入念に行いましょう。
このほかに「新たな環境で出会った男性の最初のチェックポイント」はありますか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）