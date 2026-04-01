バッテリー上がりに「JAFを呼ばずに済む」神アイテム！1台あるだけで安心、元ディーラー女子が薦める最強対策
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元ディーラー女子のりーちゃんによるYouTubeチャンネル「りーちゃんねる」が、「車が動かない！『JAFを呼ばずに済む』最強対策」と題した動画を公開した。冬に頻発する車のバッテリー上がり問題を取り上げ、JAFやロードサービスを待たずに自力で解決できる対策グッズとしてジャンプスターターを紹介している。
りーちゃんは、冬になるとディーラーに「朝からエンジンがかからなくて」という問い合わせが殺到すると明かす。しかし、ディーラーはすぐには駆けつけられず、JAFや保険会社のロードサービスを案内するしかないという。さらに冬場はJAFも混み合っており、「JAFが来ないんですけど」というさらなる電話に「私たちじゃどうにもならんよ～」と、もどかしい思いをしていたと当時の心境を語った。
そこでりーちゃんが「もしもの時の対策グッズ」として取り出したのが、JESIMAIKのジャンプスターター「V9M」だ。これ一台あれば、業者を待つことなく自分でバッテリー上がりから復帰できるという。コンパクトな本体とクランプケーブルで構成されており、女性でも楽に持てる軽さが魅力だ。
この製品の強みは、バッテリー復帰機能だけにとどまらない。本体にはUSBポートが2つ備わっており、スマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリーとしても使用可能。42,000mAhと大容量のため、災害時や積雪による立ち往生といった緊急時にも役立つと説明した。さらに、裏面には明るいLEDライトを搭載しており、夜間の暗いエンジンルームでの作業も安心して行える。
動画の後半では、自身の愛車BRZを使い、ジャンプスターターでのエンジン始動を実演。本体と車のバッテリーをケーブルで繋ぎ、電源を入れてから数十秒でエンジンを始動させ、その手軽さを証明してみせた。
りーちゃんは最後に、ジャンプスターターでエンジンが始動しても「バッテリー自体が元気に回復するわけではない」と元ディーラーの視点から注意喚起。あくまで応急処置であるため、復帰後は速やかにディーラーなどでバッテリーを交換するよう呼びかけた。いざという時の備えとして、車に1台積んでおくと心強いアイテムと言えるだろう。
りーちゃんは、冬になるとディーラーに「朝からエンジンがかからなくて」という問い合わせが殺到すると明かす。しかし、ディーラーはすぐには駆けつけられず、JAFや保険会社のロードサービスを案内するしかないという。さらに冬場はJAFも混み合っており、「JAFが来ないんですけど」というさらなる電話に「私たちじゃどうにもならんよ～」と、もどかしい思いをしていたと当時の心境を語った。
そこでりーちゃんが「もしもの時の対策グッズ」として取り出したのが、JESIMAIKのジャンプスターター「V9M」だ。これ一台あれば、業者を待つことなく自分でバッテリー上がりから復帰できるという。コンパクトな本体とクランプケーブルで構成されており、女性でも楽に持てる軽さが魅力だ。
この製品の強みは、バッテリー復帰機能だけにとどまらない。本体にはUSBポートが2つ備わっており、スマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリーとしても使用可能。42,000mAhと大容量のため、災害時や積雪による立ち往生といった緊急時にも役立つと説明した。さらに、裏面には明るいLEDライトを搭載しており、夜間の暗いエンジンルームでの作業も安心して行える。
動画の後半では、自身の愛車BRZを使い、ジャンプスターターでのエンジン始動を実演。本体と車のバッテリーをケーブルで繋ぎ、電源を入れてから数十秒でエンジンを始動させ、その手軽さを証明してみせた。
りーちゃんは最後に、ジャンプスターターでエンジンが始動しても「バッテリー自体が元気に回復するわけではない」と元ディーラーの視点から注意喚起。あくまで応急処置であるため、復帰後は速やかにディーラーなどでバッテリーを交換するよう呼びかけた。いざという時の備えとして、車に1台積んでおくと心強いアイテムと言えるだろう。
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