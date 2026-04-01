EOS R10が売れてる！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2026/4/1
「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
7位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
8位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）
10位 OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバー
E-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
7位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
8位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）
10位 OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバー
E-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。