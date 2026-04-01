この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 春爛漫の宇都宮、駅に向かう、川沿いのうつくしき道を走る!! ２０２６年３月２８日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、宇都宮で茂木さんが駅までの道のりを走る「旅ラン」の様子を届けています。

動画の冒頭、茂木さんは「宇都宮駅まで走るという、そういう企画でございます」と説明し、滞在先の東日本ホテルを出発します。走り始めると、水鳥が泳ぐ穏やかな川や、美しく咲き誇るモクレンの花に遭遇。「今年初めてのモンシロチョウが飛んでました」と、春の訪れを感じさせる場面も収められています。

さらに進むと、開花したばかりの桜が登場。茂木さんは美しく咲く木を見つけ「これが一番きれいだな」と声を弾ませます。その後、市街地へと足を踏み入れると、普段とは少し違う街並みに「なんか新しい宇都宮を発見したみたいでドキドキするな」と、新鮮な驚きを見せました。

約2キロメートルの道のりを走り終え、無事に宇都宮駅へ到着した茂木さん。「気持ちよかったです」と満足げに締めくくりました。旅先でのスキマ時間を活用して街の新たな魅力を発見する「旅ラン」は、心身のリフレッシュにぴったりです。出張や旅行の際に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

ホテルから宇都宮駅へ向けた「旅ラン」がスタート
00:51

今年初めてのモンシロチョウやモクレンに出会う道中
02:03

春爛漫の宇都宮！開花した桜を眺めながらのランニング
03:55

市街地へ！「新しい宇都宮を発見したみたい」と感動
04:28

無事に宇都宮駅へ到着！約2kmの爽快なランニング完走

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