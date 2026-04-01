三笘薫の得点でピックフォードの無失点記録は”922分”でストップ 2024年10月ギリシャ戦以来の失点に
森保一監督率いる日本代表がW杯前の親善試合でイングランド代表と対戦した。
日本はお馴染みの3バック。遠藤航不在のボランチは鎌田大地と佐野海舟のコンビとなり、最前線には上田綺世が入った。
イングランドはハリー・ケインがメンバー外となり、最前線はフィル・フォーデンの偽9番。2列目はアンソニー・ゴードン、コール・パーマー、モーガン・ロジャーズのトリオとなった。
試合を通じてイングランドがボールを保持しており、試合終了時点での支配率は75%。総シュート数は14本と日本の倍の数字を記録している。
『Opta』によると、この試合で先発したエヴァートンのジョーダン・ピックフォードは代表戦での失点は2024年10月のギリシャ戦以来、922分ぶりの失点になったという。
ピックフォードはプレミアでもトップクラスのセービングを持つGKとして知られており、当たっている日は非常に厄介なGKだが、三笘の正確なシュートはピックフォードを上回った。
その後は支配率が示したようにイングランドの保持が続いたが、日本はGK鈴木彩艶を中心に攻撃を跳ね返し、敵地ウェンブリーで大きな勝利を飾った。
パーフェクトカウンター#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 31, 2026
一度広げたボールを中村敬斗が
完璧なグラウンダークロスで通し
三笘薫がゲットゴール
これ以上ない最高のカウンター完結
アウェイ日本が前に
国際親善試合
日本 v イングランド
https://t.co/P0P89bVAR2 pic.twitter.com/afzszAEbaf