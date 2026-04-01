きょう4月1日（水）よる9時放送の「上田と女が吠える夜」2時間SPは、「ストレス発散！春の愚痴祭り」「1円でもムダにしたくない節約女」の豪華2本立て。

「春の愚痴祭り」ブロックには、SPゲストに橋本将生（timelesz）を迎え、いとうあさこ、稲田美紀（紅しょうが）、大久保佳代子、熊元プロレス（紅しょうが）、高畑淳子、野口衣織（＝LOVE）、丸山桂里奈、美村里江、吉田明世、若槻千夏（※五十音順）が、春のモヤモヤ＆ストレスを大発散！

番組3度目の登場にして初の単独出演となる橋本は「前回（メンバーの）猪俣（周杜）と篠塚（大輝）が2人で来てたんですよ…実は結構傷ついてました」と、昨年10月の放送回に自分だけ呼ばれなかったことをぼやき、MC上田晋也に恨み節で早速スタジオは大盛り上がり（※最初の2回は、橋本・猪俣・篠塚の3人で出演）。

そんな橋本もデビューから早1年、街で声をかけられることも増えたかと思いきや「全然声かけられなくて。菊池風磨くんと一緒に歩いていても、風磨くんは気付かれるんですよ…僕もいるんですけど…」とぼやきは止まらない。さらに、菊池とプライベートで一緒にいることが多いという橋本は、菊池家で起きた忘れられない事件を明かすほか、「ついカッコつけちゃうことは？」と聞かれれば想定外の角度から実体験を語り、大久保とアドリブ寸劇も繰り広げ…！10か月ぶりの「上田と女」で大暴れ！

美村は男性の恋愛観にモヤモヤ。「高校卒業後にデビューが決まって、ニュースとか新聞にも名前を出していただいたら、高校時代の元カレからメールが来て。“おめでとう”かな？と思ってメールを見たら…」イライラを通り越し、あきれてしまったメールの内容とは？

また最近、夫と元カノのツーショット写真を発見して珍しく夫婦ゲンカに発展したとか。するとスタジオの女たちは「昔の恋人からの手紙を取っておく？捨てる？」で大激論に！「なんで取っておくんですか？」「なんで捨てなきゃいけないの？」両者の言い分とは…？

野口はコスメの使い方にこだわりが。「クレンジングバームの使い方にこだわりがあって、上から一層一層、削るようにして使う。いつ見ても新品のように使うのが好きで。ある日メンバーに貸して戻ってきたらボッコボコに穴が開いてて、声が出ないくらい怒りが湧き上がってきた」とメンバーに怒り爆発!?

丸山は今夜も奔放トークで上田を翻弄。花粉症の夫・本並健治に「スギの木に申し訳ない。もっと謙虚にいてほしい」とイライラしたり、「人の食事の匂いを嗅ぐのは万引きと一緒」と謎の主張でスタジオを混乱に陥れる！

◆timelesz橋本将生 VS 高畑淳子！仁義なき前髪バトルの行方は!?

高畑は電車内での光景にモヤモヤ。「電車に乗ると、みんなニワトリさんみたいにスマホ見てるでしょ？並んで同じように。あの光景が怖い」と近頃の風潮に物申すが、言った本人もニワトリ疑惑が発覚!? また、若者の前髪の長さが気になる高畑は、橋本の長い前髪を見て「目に入らないの？」と恐る恐る質問。橋本が「ここに色気が宿ってる」と返せば、丸山は「前髪が長い人は仕事ができない！」とロング派とショート派で前髪バトルが勃発！最後はまさかの決着に…!?

吉田は女性の服を必ず何かに例えたがる男性にイライラ。「白いトップスを着てると“今日は給食当番ですか？”。ホルターネックの赤いワンピースの時は“金太郎みたいだね”とか。話しかけようと思って言ってくれてるのかもしれないんですけど、全然うれしくない」とバッサリ。

熊元は「そんな食べたら太るで」と言ってくる人に「分かった上で食べてんねん！」。相方の稲田は男性の断り文句にイライラ！さらに、「春は食べ物がピンク色になる風潮」などなど、飲食店やスーパーでのモヤモヤも大爆発！