英国発の男性7人組「December 10（ディセンバー・テン）」が31日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行われたティーン向けイベント「超十代ウルトラティーンズフェス」で日本初パフォーマンスを行った。大観衆を前に、デビュー曲「Run My Way」など3曲を披露した。

英男性グループ「ワン・ダイレクション」の生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出したクルーズ（19）、ダニー（17）、ヘンドリック（19）、ジョン（19）、ジョシュ（17）、ニコラス（17）、ショーン（19）による平均年齢17・8歳の7人組。1月末にデビューし、先月は全13公演の英国ツアーを開催。チケットは1分足らずで完売し、SNSの総フォロワー数は370万人を超える。

初めてのパフォーマンスを終えて、ヘンドリックは「人生で本当に最高の経験をさせてもらいました」、ジョシュは「これまで感じたことのないワクワクするような感じで、すぐにでもステージに戻りたいという気持ち」と振り返った。

会場では熱狂的なファンが歓声を送った。ダニーは「出番前に客席をみて少し大人しいのかと思っていたけど、ステージに上がったら驚くぐらい盛り上がってくれた」とニッコリ。ニコラスは「ずっと日本に来たいと思っていた。（日本の）アリーナでライブができてひとつ目標を達成した」と声が弾んだ。