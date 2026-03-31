「読むのが難しい」と思う福岡県の駅TOP10！ 2位「糒」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しが春の訪れを告げる3月は、車窓から流れる景色を眺めながら、その土地に根付いた難読漢字の謎に思いを馳せるのも趣深いものです。文字から受ける印象とは裏腹に、全く予想外の響きを持つ駅名の数々は、知れば知るほど奥深い知的好奇心を刺激してくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「福岡県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「見慣れない漢字が駅名に含まれているから」（20代男性／神奈川県）
「読むのが難しいから」（20代男性／東京都）
「漢字は非常に珍しく、普段目にすることがないから」（30代男性／富山県）
▼回答者コメント
「読み方が思い浮かばないから」（50代女性／愛知県）
「福岡に行った時に読めなくて、検索してそんな読み方なの!?って驚いた記憶があったから」（20代女性／岡山県）
「『雑餉隈』は『ざっしょのくま』と読むが、『餉』や『隈』の読みが難しく、初見ではほぼ読めないと感じるため」（20代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「福岡県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：糒（ほしい）駅／62票田川市にある平成筑豊鉄道伊田線の駅です。「米」に「備える」と書くこの漢字は、本来「ほしいい（乾燥させた米）」を指しますが、駅名・地名としては「ほしい」と読みます。一文字のみという視覚的なインパクトもあり、多くの回答者が「難しい」と回答しました。駅の近くには中元寺川が流れており、周囲には田園風景が広がっています。
▼回答者コメント
「見慣れない漢字が駅名に含まれているから」（20代男性／神奈川県）
「読むのが難しいから」（20代男性／東京都）
「漢字は非常に珍しく、普段目にすることがないから」（30代男性／富山県）
1位：雑餉隈（ざっしょのくま）駅／151票西鉄天神大牟田線の駅で、福岡市博多区に位置します。「ざっしょのくま」という独特の響きと、画数の多い漢字の組み合わせが特徴的な難読駅です。地名の由来には、かつて多くの店（餉）が集まっていたなど諸説あります。現在は駅の高架化が進んでおり、駅周辺には商店街が広がる便利な街として知られています。
▼回答者コメント
「読み方が思い浮かばないから」（50代女性／愛知県）
「福岡に行った時に読めなくて、検索してそんな読み方なの!?って驚いた記憶があったから」（20代女性／岡山県）
「『雑餉隈』は『ざっしょのくま』と読むが、『餉』や『隈』の読みが難しく、初見ではほぼ読めないと感じるため」（20代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)