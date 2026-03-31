3月30日、バラエティ特番『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（フジテレビ系）が放送。番組のMCを務めた内田有紀の近影が話題となっている。

「同番組は、フジテレビが放送してきた数々のドラマから、社会現象を巻き起こした話題作や、名作ドラマ81本の名場面、名ゼリフ、そして主題歌などを、超貴重映像とともに一挙大放出するというもの。今回、内田さんとともにお笑いコンビのチョコレートプラネットや、川島明さんもMCを務め、2026年4月期からスタートする新ドラマの出演キャスト陣を迎え、豪華メンバーで歴史を振り返りました」（テレビ局関係者）

スタジオに登場した内田は、深みのあるグリーンのドレスを着用。ドレス全体にはレースがあしらわれており、腕周りは素肌も見える“すけすけ”なデザインだ。

そんな色気のある装いで登場した内田に視聴者はうっとり。Xには彼女の美貌に釘付けになる声が並んでいた。

《老化しないのか….？？凄すぎるぜ》

《50代だっけ？？？信じられん》

《美しすぎて、時の流れが私たちとは違うのかもしれない》

2025年11月の誕生日で50歳を迎えた内田。年齢を感じさせない姿に驚愕する声が後を絶たなかった。

「さらに番組内では、内田さんが1992年の17歳の時、連続ドラマデビューとなった出演作、『その時、ハートは盗まれた』（1992年）を振り返るVTRがオンエア。34年前の内田さんの当時のビジュアルが公開されたのですが、スタジオにいる内田さんとほとんど変わらぬ姿に見えました。年齢不詳と言っても過言ではないほど、彼女のキープされた美しさをより実感する瞬間でした」（芸能ジャーナリスト）

1992年に女優デビューし、芸歴は34年になる。2002年には一度引退するも、2006年に復帰。そこから新たに駆け抜けてきた内田だが、2026年には新たな転機を迎えたと前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「内田さんは2025年末をもって、長年所属したバーニングプロダクションを退社し独立しました。2026年1月からは、元俳優でパートナーの柏原崇さんが代表を務める『テンビーンズ合同会社』へ移籍。二人三脚で活動を続ける予定です。奇跡の50歳と呼ばれる内田さん。これからも数々の奇跡を見せてくれるでしょう」

さすがの大女優だ。