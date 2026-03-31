【ゴンチャ】『マンゴーミニパール』が待望の復活 ごろごろ果肉増量で“贅沢感”アップ
ゴンチャが、昨年好評を集めた期間限定ドリンク「マンゴーミニパール」を、4月9日から全国店舗で販売する。今回はマンゴー果肉を前年の1.5倍に増量し、より濃厚な果実感と食感を楽しめる一杯へと進化した。
【画像】ぷよぷよ食感がたまらない…昨年話題になったという「ミニパール」
今回登場するのは、「GO！GO！MANGO！」と題した期間限定シリーズ第1弾。ダイス状にカットしたマンゴー果肉に、芳醇なマンゴーソース、ぷよぷよとした食感が特徴のミニパールを合わせた。ベースには、花のような香りとすっきりした後味が特徴の阿里山ウーロンティーを使用し、マンゴーの甘みを引き立てる仕立てとなっている。
ラインアップは全3種。「マンゴーミニパール ミルクティー」（税込670円）、「マンゴーミニパール ティーエード」（税込670円）、「マンゴーミニパール ジェラッティー」（税込700円）を用意する。いずれもMサイズでの展開で、アイスまたはフローズンで味わえる。
あわせて、期間限定トッピングとして「ミニパール」と「ごろごろマンゴー果肉」も登場。いずれも100円で追加でき、自分好みのカスタマイズも楽しめる。特に果肉を追加した「たっぷりマンゴーミニパール」は、全国のゴンチャクルー858人による人気投票で1位を獲得し、41％の支持を集めた。
発売に先駆け、4月2日からららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店で先行販売を開始。モバイルオーダーでは4月6日から先行販売を行う。全国販売は4月9日からで、トッピング商品も同日より全店で取り扱う。
昨年人気を集めたドリンクをさらに強化した今回の新作。ごろっとした果肉感とミニパールの食感が重なり、初夏を先取りする一杯として注目を集めそうだ。
【画像】ぷよぷよ食感がたまらない…昨年話題になったという「ミニパール」
今回登場するのは、「GO！GO！MANGO！」と題した期間限定シリーズ第1弾。ダイス状にカットしたマンゴー果肉に、芳醇なマンゴーソース、ぷよぷよとした食感が特徴のミニパールを合わせた。ベースには、花のような香りとすっきりした後味が特徴の阿里山ウーロンティーを使用し、マンゴーの甘みを引き立てる仕立てとなっている。
あわせて、期間限定トッピングとして「ミニパール」と「ごろごろマンゴー果肉」も登場。いずれも100円で追加でき、自分好みのカスタマイズも楽しめる。特に果肉を追加した「たっぷりマンゴーミニパール」は、全国のゴンチャクルー858人による人気投票で1位を獲得し、41％の支持を集めた。
発売に先駆け、4月2日からららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店で先行販売を開始。モバイルオーダーでは4月6日から先行販売を行う。全国販売は4月9日からで、トッピング商品も同日より全店で取り扱う。
昨年人気を集めたドリンクをさらに強化した今回の新作。ごろっとした果肉感とミニパールの食感が重なり、初夏を先取りする一杯として注目を集めそうだ。