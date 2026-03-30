【秋田県秋田市】ANAクラウンプラザホテル秋田「空桜」のブッフェに桜スイーツが登場！GWイベントも



秋田県秋田市にある「ANAクラウンプラザホテル秋田」の12階「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」では、ランチフェア「ととのえる、ナチュラルフレーバーランチブッフェ」と、ディナーフェア「Prime Gril ＆ Roast Nights Buffet(プライム グリル＆ローストナイトブッフェ)」を5月10日(日)まで開催している。4月1日(水)からは「桜」をテーマにした豊富なスイーツが登場する。

さらに、ゴールデンウイーク限定で端午の節句にちなんだ特大ロールケーキも登場するほか、母の日に感謝を届けるデザートプレートも提供する。

ブッフェに桜がテーマのスイーツが登場



「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」は、「ANAクラウンプラザホテル秋田」の最上階・12階にあり、地上50mからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニングだ。





同レストランでは、発酵王国・秋田の豊かな食文化を楽しむランチフェア「ととのえる、ナチュラルフレーバーランチブッフェ」、選び抜いた食材の香りと旨みを引き出すディナーフェア「Prime Grill ＆ Roast Nights Buffet」を開催している。ブッフェは約40種の和洋中の料理が楽しめる。

[caption id="attachment_1572485" align="aligncenter" width="600"] 桜の香るシフォンケーキ[/caption]

[caption id="attachment_1572486" align="aligncenter" width="600"] ガトー、桜の香りと共に[/caption]

春の訪れを感じさせる料理のラインナップに、新たに4月1日(水)から「桜」がテーマのスイーツも加わる。「春、桜色づくショートケーキ」「桜の香るシフォンケーキ」など多数のメニューを用意している。

こどもの日にちなんだイベントも

ゴールデンウイークの5月3日(日)〜5日(火)には、「こどもの日」にちなんだイベントを開催。特大サイズの「こいのぼりケーキ」や、親子で楽しめる手作りハンバーガーコーナーが登場する。



「こいのぼりケーキ」は、目の前でカッティングして提供。提供時間帯はランチブッフェ、ディナーブッフェ。



「親子で一緒に作ろう！手作りハンバーガーコーナー」は、好きなパンに好きな具材を組み合わせて、自分だけのオリジナルハンバーガーを作れる。提供時間帯はランチブッフェ、ディナーブッフェ。



さらに、「“Prime Grill ＆ Roast”ゴールデンウィーク スペシャルブッフェ」を開催。提供期間は5月2日(土)〜6日(水)。旨みあふれるローストビーフや、石窯でじっくり焼き上げたローストポークなどが楽しめる。

母の日のスペシャルメニュー



同レストランでは、母の日に合わせて、感謝の気持ちを伝えるメッセージ付きデザートプレートの注文を受け付けている。カーネーション、カクテルと一緒に、日頃なかなか伝えられない思いを母親に届ける機会として利用してみては。

メニュー名は「お母さんへのサプライズ」で、提供期間は5月9日(土)・10日(日)。料金は1,500円。内容はメッセージ付きデザートプレート、カーネーション1本、カクテル1杯。カクテルは、ノンアルコールカクテルに変更可能だ。

なお、5月8日(金)の15:00までの予約が必要となっている。

1階のカフェ＆バーでは春のアフタヌーンティーを提供



その他のフロアでも、お花見気分になれる桜香るスペシャルメニューを提供する。

1階のカウンターカフェ＆バー「THE LOUNGE」では、春の桜香る苺のスイーツで彩られた特別なティータイムを届けるアフタヌーンティー「ストロベリープレミアムアフタヌーンティー -旬の厳選いちご2種食べ比べ-」を4月1日(水)〜5月10日(日)の期間販売。料金は1人5,000円、提供は11:30〜。甘み豊かな栃木県産「とちあいか」と、日替わりで用意する旬のいちごを食べ比べできる、季節限定のアフタヌーンティーとなっている。

「ANAクラウンプラザホテル秋田」で、春のスペシャルメニューを満喫してみては。

■ANAクラウンプラザホテル秋田

住所：秋田県秋田市中通2-6-1

HP：https://www.anacpakita.jp

■ととのえる、ナチュラルフレーバーランチブッフェ

期 間：2月15日(日)〜5月10日(日)

営業時間：11:30〜15:00

料 金：平日 大人2,900円／シニア2,800円／小学生1,000円／幼児500円

土日祝 大人3,300円／シニア3,200円／小学生1,000円／幼児500円

5月2日(土)〜6日(水) 大人・シニア4,500円／小学生2,800円／幼児1,000円

時 間：90分制

■Prime Gril ＆ Roast Nights Buffet

期 間：2月15日(日)〜5月10日(日)

営業時間：平日17:30〜21:30／土日祝17:00〜21:30

料 金：大人4,000円／シニア3,800円／小学生1,500円／幼児500円

5月2日(土)〜6日(水) 大人・シニア4,700円／小学生2,800円／幼児 1,000円

時 間：120分制

※価格は消費税込

※幼児料金は3歳〜未就学児、シニア対象は65歳以上

(淺野 陽介)