期間限定も…？

茨城空港の公式SNSアカウントが2026年3月27日、同空港の2階に「ドン・キホーテ」がオープンしたと投稿しました。その投稿に対し、SNSでは大きな反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが茨城空港に爆誕の「ドン・キホーテ」驚愕の全貌です

「ドン・キホーテ茨城空港店」は期間限定のポップアップストアとしてオープンいたしました。 食品・日用品・トラベル用品などを取り揃えたほか、日本各地のご当地ラーメンや韓国の人気ラーメンを、その場で味わえる最新型ラーメンマシンも設置されています。営業時間は午前8時00分から20時30分までです。

開店告知の投稿を見たSNSユーザーからは「一番ヤンキーが集まらない平和なドンキになりそうだけど笑」「(色々な意味込めて)『うわぁ〜』」「誰がこれを予想できたよ」「セコマがあってドンキがある謎空港すぎる」「ほんとになんで」「空港にドンキｗｗｗｗｗｗｗｗ」「思ったより凄い本格的でした」「茨城すぎる」「これナイスすぎるだろ」といったコメントが寄せられています。