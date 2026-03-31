【第3回キャラ人気投票 結果発表】 3月30日 発表

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「葬送のフリーレン」公式Xアカウントは3月30日、投票が終了したばかりの「第3回キャラ人気投票」の結果を発表した。第1位はヒンメルを破って、一級魔法使いの「ゲナウ」が獲得。アニメ第2期での活躍が、多くのファンの心を射止めたようだ。得票数は139万6535票。

第2位は「ヒンメル」で132万7500票。第3位はなんとフリーレンを抑えて「断頭台のアウラ」が102万761票でランクイン。初期に敗れた敵キャラだが、ネットミームになるなど愛されキャラとして人気がある。

フリーレンは第4位で、83万6891票。5位には秋アニメとして放送される黄金郷編のキーキャラクターでもある、最強の七崩賢「黄金郷のマハト」が81万1841票でランクインし、敵味方の新キャラが上位にランキングする結果となっている。

ベスト10入りしたキャラクターはグッズ化が決定しているが、10位に入った「買っちゃった骨」など、なかなか波乱に富んだ結果になっており、発売されるグッズはかなりレアなものとなりそうだ。

【第3回人気投票結果トップ10】

第1位 ゲナウ（139万6535票）

第2位 ヒンメル（132万7500票）

第3位 断頭台のアウラ（102万761票）

第4位 フリーレン（83万6891票）

第5位 黄金郷のマハト（81万1841票）

第6位 ゼーリエ（70万7902票）

第7位 シュタルク（38万3016票）

第8位 フェルン（36万6486票）

第9位 ルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）

第10位 買っちゃった骨（33万9302票）

【11位～30位】

第11位 ソリテール（33万1690票）

第12位 リュグナー（29万1637票）

第13位 ゼンゼ（28万3078票）

第14位 リーニエ（27万3718票）

第15位 ユーベル（22万2659票）

第16位 メトーデ（20万3501票）

第17位 シャルフ（19万1605票）

第18位 グリュック（19万1390票）

第19位 シュトルツ（17万7326票）

第20位 ヴィアベル（17万3188票）

第21位 ミミック（16万6560票）

第22位 レンゲ（15万8060票）

第23位 南の勇者（14万9528票）

第24位 ザイン（13万3469票）

第25位 デンケン（12万2541票）

第26位 カンネ（11万6849票）

第27位 ラント（11万6570票）

第28位 リヒター（11万4369票）

第29位 血塗られし軍神リヴァーレ（10万7600票）

第30位 大陸魔法協会受付のお姉さん（9万8205票）