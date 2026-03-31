「リブート」最終話 “初回で退場”人気キャラが一瞬登場「芸が細かい」「気づいた人すごい」と反響【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。人気キャラクターの再登場に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話に一瞬登場した人気芸人
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
これまでの10億円、100億円盗難事件は、裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えようとしていたことが判明。組織の壊滅を決心した早瀬夫妻は合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの警察の監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功した。
後日、衆議院選の投開票が行われ、弥一が率いていた開政党の大敗が報じられた。街中のビジョンでは、弥一のニュースの下に「あきる野市 死体遺棄事件の身元判明」という見出しとともに組織の幹部・安藤（ダイアン津田篤宏）の姿が映し出されていた。
第1話ラストで組織の資金に手を付けた疑いをかけられ、別室に連れて行かれた安藤。第4話では、儀堂の死体を埋めたはず場所から死体で現れ、話題を呼んでいた。
安藤の一瞬の登場に「ちゃっかり最終回にもいた」「また見られて嬉しい」「あきる野市に埋められたんだ」「気づいた人すごい」「芸が細かい」「こんなところに！」「結局幹部で死んだの安藤だけだった」「名探偵が…」など、驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「リブート」最終話に一瞬登場した人気芸人
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」人気キャラが一瞬登場
これまでの10億円、100億円盗難事件は、裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えようとしていたことが判明。組織の壊滅を決心した早瀬夫妻は合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの警察の監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功した。
後日、衆議院選の投開票が行われ、弥一が率いていた開政党の大敗が報じられた。街中のビジョンでは、弥一のニュースの下に「あきる野市 死体遺棄事件の身元判明」という見出しとともに組織の幹部・安藤（ダイアン津田篤宏）の姿が映し出されていた。
第1話ラストで組織の資金に手を付けた疑いをかけられ、別室に連れて行かれた安藤。第4話では、儀堂の死体を埋めたはず場所から死体で現れ、話題を呼んでいた。
安藤の一瞬の登場に「ちゃっかり最終回にもいた」「また見られて嬉しい」「あきる野市に埋められたんだ」「気づいた人すごい」「芸が細かい」「こんなところに！」「結局幹部で死んだの安藤だけだった」「名探偵が…」など、驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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