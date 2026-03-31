Hey! Sɑy! JUMP・山田涼介、『CLASSY.』に登場　増刊Special Edition版で表紙飾る

『CLASSY.』2026年5月号（光文社／2026年3月27日発売）の誌面にHey! Sɑy! JUMP・山田涼介が登場する。

【写真】通常版の表紙には堀田真由が初登場

連載「＃TOKYO恋する1軒目」にHey! Sɑy! JUMP・山田涼介が登場。誌面のほかにも増刊Special Edition版ではアンニュイな表情を見せる山田が表紙を飾った。

また通常版の表紙には堀田真由が本誌初登場。27歳といった読者と同世代の堀田が『CLASSY.』通常版表紙を飾りつつ、中面ではどんなときも頼りになる黒パンツがテーマのファッションページにも登場する。「毎日のコーデを支えてくれる定番だからこそ、たまにはちょっとした冒険も楽しみたい」といった気持ちを満たしてくれる最旬黒パンスタイルを見せる。

そのほか今号の特集は「結局、きれいに見えるパンツを、いつも探してる！」。ビシッと決めたい日の始まりはもちろん着るものを悩んだ際など、パンツアイテムはバディ的な存在。本誌が求めるのは体をきれいに、スタイリッシュに見せてくれるパンツ。「とことん頼れる相棒に出合いたい」という読者の願いを叶えるべく、通勤のシンプルな日も、アレンジしたい休日もオシャレでいられるパンツが提案される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）