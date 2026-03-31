ブルージェイズ・岡本和真、脅威の2戦連発に米騒然「彼とムラカミは前評判以上に優れている」「すでにMLBに対応している」

岡本は2戦連発と状態を上げてきた(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真は現地3月30日に本拠地で行われたロッキーズ戦に「7番・三塁」でスタメン出場。9回の第4打席で2戦連続となる2号ソロを放った。

【動画】勢い止まらず！2戦連発となった岡本のホームランシーン

9回一死で打席に立った岡本は3番手のチェース・ドーランダーが投じた初球の159.6キロの直球を振りぬき、打球はセンターフェンスの上部に当たり、ボールがはね返った。

足を飛ばし三塁まで到達した岡本だったが、リプレー検証の結果、フェンスオーバーと判定され、本塁打となった。

この試合は巨人時代の同僚、菅野智之との初対決。2回の第1打席では空振りに倒れ、5回の第2打席は四球を選んでいた。