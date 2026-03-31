『Run BTS！』、約3年ぶりの再開 予告ではメンバーが会議 累計再生回数1億超えのバラエティコンテンツ
韓国の7人組グループ・BTSの公式YouTube「BANGTANTV」が30日午後9時更新され、『Run BTS！2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の予告が公開された。2023年のスペシャルエピソード以来、約3年ぶりの再開となる。
【動画】BTS、ネタ会議で大盛りあがり『Run！BTS 2.0』予告
映像には、『Run BTS! 2.0』の本格始動を前にコンテンツ会議を行う様子が収められた。メンバーたちは激変するトレンドについて悩み、それに合わせた多様なアイテムを提案し、本編への期待感を高めた。
『Run BTS！』は、2015年の初公開から約10年間続いてきたBTSの代表的なオリジナルバラエティコンテンツ。さまざまなゲームやミッションを通じてメンバーたちの愉快な魅力を描き、全世界のARMY（BTSファンの呼称）から愛されてきた。2015年から2021年までに計155編のエピソードが公開され、YouTubeの累計再生回数は約1億4000万回に達している。これとは別に、2022年と2023年に披露したスペシャルコンテンツ10編は1億3000万再生回数を突破するという凄まじい人気を博した。特に2023年にフライングヨガに挑戦した『Fly BTS Fly Part 1』は、単独で3000万再生回数を超えている。
2024年から2025年にかけては、スピンオフコンテンツ『Run Jin』がその熱気を引き継いできた。メンバーのJinがファンの愛に応えるべく、「何でもできる」という真心を込めて企画した単独オリジナルバラエティコンテンツ。韓国代表選手をはじめ、日本の俳優・松重豊、ハリウッド俳優のトム・クルーズなど超豪華ゲストが出演し大きな話題を呼んだ。これも累計再生回数1億回を突破し、圧倒的なコンテンツパワーを証明した。
一段と拡大されたスケールで戻ってくる『Run BTS！2.0』が、どのような形を見せるのかに注目が集まっている。
【動画】BTS、ネタ会議で大盛りあがり『Run！BTS 2.0』予告
映像には、『Run BTS! 2.0』の本格始動を前にコンテンツ会議を行う様子が収められた。メンバーたちは激変するトレンドについて悩み、それに合わせた多様なアイテムを提案し、本編への期待感を高めた。
2024年から2025年にかけては、スピンオフコンテンツ『Run Jin』がその熱気を引き継いできた。メンバーのJinがファンの愛に応えるべく、「何でもできる」という真心を込めて企画した単独オリジナルバラエティコンテンツ。韓国代表選手をはじめ、日本の俳優・松重豊、ハリウッド俳優のトム・クルーズなど超豪華ゲストが出演し大きな話題を呼んだ。これも累計再生回数1億回を突破し、圧倒的なコンテンツパワーを証明した。
一段と拡大されたスケールで戻ってくる『Run BTS！2.0』が、どのような形を見せるのかに注目が集まっている。