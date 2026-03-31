BTS・V、大量のオフショット公開 ジミー・ファロンとの2ショット＆7人の写真も「テテが楽しそう」「こんなかわいいテテを撮ってくれた人に心から感謝」
韓国の7人組グループ・BTSのVが、31日までに自身のインスタグラムを更新。大量のオフショットを公開した。
【写真】Vのお茶目な姿やジミー・ファロンとの2ショット
「Keep」と魚の絵文字で近況をアップしたV。パーカーを着た姿から、21日に韓国・光化門広場一帯で行われた『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』のグループオフショット、米NBCの人気深夜トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』出演時のショットまで、20枚を投稿。
ジミー・ファロンとの2ショットや、顔にきゅうりをのせた、おちゃめな姿も公開している。
この投稿にファンからは「たくさんオフショットありがとう」「テテが楽しそうでめちゃ嬉しい」「こんなかわいいテテを撮ってくれた人に心から感謝申し上げます」と反響が挙がっている。
【写真】Vのお茶目な姿やジミー・ファロンとの2ショット
「Keep」と魚の絵文字で近況をアップしたV。パーカーを着た姿から、21日に韓国・光化門広場一帯で行われた『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』のグループオフショット、米NBCの人気深夜トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』出演時のショットまで、20枚を投稿。
ジミー・ファロンとの2ショットや、顔にきゅうりをのせた、おちゃめな姿も公開している。
この投稿にファンからは「たくさんオフショットありがとう」「テテが楽しそうでめちゃ嬉しい」「こんなかわいいテテを撮ってくれた人に心から感謝申し上げます」と反響が挙がっている。