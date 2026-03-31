『VIVANT』続編は異例の2クール連続放送！ 新章開幕を告げるムービー公開
堺雅人が主演を務める日曜劇場『VIVANT』続編（TBS系／毎週日曜21時）が、7月から2クール連続で放送されることが決定。あわせて、新章開幕を告げるムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開され、前作が無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定で配信されることが発表された。
【動画】『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」
物語は、前作のラストシーン――主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケの全貌とは？ そして、乃木たちを待ち受ける次なる任務とは？ これまでの謎と謎がつながり、さらに深まる新章。この夏から始まる大冒険に期待が高まる。
今回、7月放送決定を記念して、『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開。「今、日本で暮らすすべての人へ――」というメッセージのもと、私たちの当たり前の日常と、それを陰から守り抜く存在を描いた特別ムービーとなっている。平和な日本の風景と、その平穏の裏で暗躍する自衛隊の影の諜報部隊「別班」の姿を対比的に描いている。
「もしかすると、あなたのすぐ隣にも彼らがいるかもしれない――」。何気ない日常の風景に、そんな想像をかき立てるリアリティが、7月から始まる新たな大冒険へのプロローグとなる。
主演の堺は、7月放送決定に際し、「ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）」とコメント。
さらに、「まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけたので、同じような体験をぜひ視聴者の皆さんにもしていただきたいと思っております。スタッフ、キャストが力を合わせて全力で作った作品です。皆さんも全力で受け止めていただければと思います」とメッセージを寄せた。
また、続編放送に先駆けて、2023年放送の『VIVANT』が無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。すでに全話視聴済みの方の振り返りにはもちろん、まだご覧になっていない方にとっても、7月の続編スタートに完璧に追いつける大チャンスとなっている。新章スタート前に、ぜひ何度でもあの息を呑む世界観を楽しんでほしい。
日曜劇場『VIVANT』続編は、TBS系にて7月より毎週日曜21時放送。
※堺雅人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堺雅人
7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）。
続編では乃木が別班であると分かっていて、割と乃木が全面に出てくるストーリーなので、前作の阿部さん演じる野崎に引っ張ってもらった物語前半とは違い、もっと主体的に乃木が動く展開になってくると思います。前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけたので、同じような体験をぜひ視聴者の皆さんにもしていただきたいと思っております。スタッフ、キャストが力を合わせて全力で作った作品です。皆さんも全力で受け止めていただければと思います。
また、前作の無料配信も始まっています。前作は物語の先が見えない中、登場人物それぞれが限られた情報を持ちながら必死に動いている感じがとても面白いです。前作を見ていただいたほうが、続編への渦巻いている流れがとても強くなるような気がするので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会にご覧になっていただきたいです。実は続編で「あのシーンはそういうことだったのか！」という答え合わせや謎解きもたくさんあるので、一度ご覧になった方も復習していただくと、7月からの放送をより楽しんでいただけると思います。お楽しみに！
【動画】『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」
物語は、前作のラストシーン――主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケの全貌とは？ そして、乃木たちを待ち受ける次なる任務とは？ これまでの謎と謎がつながり、さらに深まる新章。この夏から始まる大冒険に期待が高まる。
「もしかすると、あなたのすぐ隣にも彼らがいるかもしれない――」。何気ない日常の風景に、そんな想像をかき立てるリアリティが、7月から始まる新たな大冒険へのプロローグとなる。
主演の堺は、7月放送決定に際し、「ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）」とコメント。
さらに、「まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけたので、同じような体験をぜひ視聴者の皆さんにもしていただきたいと思っております。スタッフ、キャストが力を合わせて全力で作った作品です。皆さんも全力で受け止めていただければと思います」とメッセージを寄せた。
また、続編放送に先駆けて、2023年放送の『VIVANT』が無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。すでに全話視聴済みの方の振り返りにはもちろん、まだご覧になっていない方にとっても、7月の続編スタートに完璧に追いつける大チャンスとなっている。新章スタート前に、ぜひ何度でもあの息を呑む世界観を楽しんでほしい。
日曜劇場『VIVANT』続編は、TBS系にて7月より毎週日曜21時放送。
※堺雅人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堺雅人
7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）。
続編では乃木が別班であると分かっていて、割と乃木が全面に出てくるストーリーなので、前作の阿部さん演じる野崎に引っ張ってもらった物語前半とは違い、もっと主体的に乃木が動く展開になってくると思います。前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけたので、同じような体験をぜひ視聴者の皆さんにもしていただきたいと思っております。スタッフ、キャストが力を合わせて全力で作った作品です。皆さんも全力で受け止めていただければと思います。
また、前作の無料配信も始まっています。前作は物語の先が見えない中、登場人物それぞれが限られた情報を持ちながら必死に動いている感じがとても面白いです。前作を見ていただいたほうが、続編への渦巻いている流れがとても強くなるような気がするので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会にご覧になっていただきたいです。実は続編で「あのシーンはそういうことだったのか！」という答え合わせや謎解きもたくさんあるので、一度ご覧になった方も復習していただくと、7月からの放送をより楽しんでいただけると思います。お楽しみに！