シチリア産レモンの爽やかさが広がる！ブルボン「シチリアレモントリュフ」

記事ポイント シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さが調和するさわやかな味わい期間限定で全国の量販店・ドラッグストアなどにて販売中 シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さが調和するさわやかな味わい期間限定で全国の量販店・ドラッグストアなどにて販売中

ブルボンから、シチリア産レモンを使用した期間限定のトリュフチョコレート「シチリアレモントリュフ」が登場しています。

レモンのさわやかな酸味とチョコレートの組み合わせで、夏でも食べたくなる仕上がりが特徴です。

ブルボン「シチリアレモントリュフ」

商品名：シチリアレモントリュフ内容量：42g（個装紙込み）発売日：2026年3月24日（火）販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月

「シチリアレモントリュフ」は、シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートです。

レモンのさわやかな酸味に、やさしい甘さのホワイトパウダーとチョコレートを組み合わせています。

暑い季節にもさっぱりと楽しめる、期間限定ならではの味わいです。

全国の量販店やドラッグストア、小売店などで販売されています。

シチリア産レモンの華やかな香りと酸味が、チョコレートの甘さと絶妙に調和しています。

ホワイトパウダーが口当たりにやさしいアクセントを加え、軽やかな後味を演出しています。

気温が上がる時期でも手に取りやすい、さわやかなトリュフチョコレートです。

シチリア産レモンならではのフレッシュな風味で、通常のトリュフチョコレートとは異なるさっぱりとした味わいが楽しめます。

ホワイトパウダーとチョコレートの組み合わせが、レモンの酸味を引き立てる仕上がりとなっています。

期間限定の販売のため、気になる方は早めにチェックできます。

ブルボン「シチリアレモントリュフ」の紹介でした。

よくある質問

Q. シチリアレモントリュフはどこで購入できますか？

A. 全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売されています。

Q. シチリアレモントリュフの内容量はどれくらいですか？

A. 内容量は42g（個装紙込み）です。

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