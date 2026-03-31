国の文化審議会は、26日に開催された文化財分科会で審議・議決を行い、新たに139 件の建造物を有形文化財に登録するよう、文部科学大臣に答申した。兵庫県からは3か所・20件が登録される。

兵庫県から国の有形文化財に登録されるのは、池本家住宅（神戸市）と旧尼崎紡績本社事務所（尼崎市）、細田家住宅（多可郡多可町）の3か所、計20件。

池本家住宅（神戸市西区）は、主屋や内蔵、長屋および旧炊事場など6件が登録される。主屋は、大正前期に建てられた、明石川上流の農村集落に位置する旧醤油醸造販売会社の建物で、2階建の入母屋造で桟瓦葺、外壁は黒漆喰塗。座敷は広大な庭園に面していて優れた眺望を確保しており、格式を感じさせる空間となっている。

池本家住宅（写真提供：神戸市）

旧尼崎紡績本社事務所（尼崎市東本町）は、明治33年（1900）に建てられた。煉瓦造り2階建（一部平屋建）、寄棟造・桟瓦葺で、南面には玄関ポーチがある。各階には中廊下が通り、鉄板張天井の貴賓室がある。昭和20年（1945）の空襲で、外壁や内装が一部損傷したものの戦災は免れ、昭和34年（1959）に日紡記念館（のちにユニチカ記念館）として生まれ変わった。現存する尼崎市内最古の洋風建築物だ。

旧尼崎紡績本社事務所 (写真提供：尼崎市教育委員会）

そして、細田家住宅（多可郡多可町）は、主屋や座敷棟、新蔵や北門など13件が登録される。江戸後期から昭和の中期にかけて建てられた。杉原川右岸の集落の中心部に位置する庄屋を務めた旧家の主屋は、敷地の中央に建つ。正面の棟上には切妻破風を見せており、地域景観の核をなしている。

細田家住宅 (写真提供：多可町教育委員会）

また、兵庫県内の美術工芸品5件が、同日開かれた国の文化審議会文化財分科会の審議・議決を経て、重要文化財に指定されることが決まった。指定されるのは、柳橋水車図（長谷川等伯筆）・香雪美術館（神戸市東灘区）、木造如意輪観音坐像（康俊作 / ）像底に観応二年十一月、東寺大仏師、法眼康俊作等の朱署名がある・如意輪寺（姫路市）、木造性空坐像・円教寺（姫路市）、線刻阿弥陀浄土図鏡像・七寶寺（神崎郡神河町）、横帯文銅鐸（舌共）袈裟襷文銅鐸（舌共）兵庫県南あわじ市松帆地区出土・南あわじ市

柳橋水車図（長谷川等伯筆） （画像提供：香雪美術館）