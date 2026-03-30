ワコールHD、大きいサイズに特化した米インナーウェア「グラマライズ」を約52億円で買収

ワコールホールディングスは3月30日、米国の連結子会社であるWacoal International Corp.（以下「WIC」）の子会社Wacoal Direct Corp.を通じて、グラマー女性向け米インナーウェアブランド「グラマライズ（Glamorise）」を展開するGlamorise Foundations, Inc.（以下、Glamorise社）の発行済株式の全てを取得する株式譲渡契約の締結を決議した。取得株式数は5261株、取得価額は約52億円。

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Glamorise社は1921年に創業。「曲線美の女性」を第一に考えたものづくりを追求し、サイズインクルーシブ（多様なサイズに対応する）という理念をいち早く実践してきた。多様な体型にフィットする商品開発を強みとし、開発プロセスでは、さまざまなバストサイズの女性に対するフィッティングを実施。「MagicLift®ワイヤレスブラ」や「WonderWire®ブラ」をはじめとする特許技術を活用したスポーツブラやブラレット（ノンワイヤーブラの一種）を展開しており、大きいサイズを中心に支持を得ている。

ワコールホールディングスは「VISION2030」に基づき、収益力の強化と持続的な成長の実現を目的とした事業ポートフォリオの変革を推進。特に海外事業においては、主要市場である米国と欧州を中心に、消費者への直接的な価値提供を強化するとともに、成長領域への投資を通じた競争力の向上に取り組んでいる。Glamorise社の株式取得を通じて、米国での海外事業展開において女性用インナーウェアの大きいサイズ領域での商品開発力、D2CおよびEC運営能力、また収益性の高い事業基盤の確立に注力していく。さらに、Glamorise社が有する商品開発の専門性、デジタルマーケティングの知見、自社EC運営ノウハウをグループ全体で活用。顧客基盤の拡大とブランド認知向上を加速させ、成長性と収益性の向上を図る。

ワコールホールディングス矢島 昌明 代表取締役社長は、近年のインナーマーケットについて「体型の多様化とともに、大きいサイズへのニーズが着実に拡大している」とし、Glamorise社については「大きいサイズの分野において、長年にわたり厚い信頼を築いてきました。また、売上の9割以上がオンライン販売で占められており、本件がWICにおける販売チャネルの多様化にも大きく貢献すると考えています」とコメントを発表している。

◾️ワコール：公式サイト