タレントのマツコ・デラックス（53）が30日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を今週も欠席した。

マツコは2月9日に放送されたTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かしていた。今回の収録も、MCを務めるSUPER EIGHTの村上信五が一人で登場。

「すいません、今日もマツコ、ちょっと間に合いませんわ、まだ。生きてはいますので」と言い「今日もまだ、僕一人ですわ」と語った。

16日の放送では、スタジオのセットで置いてある「マツコ・デラックス」と書かれた大きなダルマをマツコがいつも座っている場所に設置。

この日も空席にしていると「死んだみたいになる」と冗談を言い「きょうも、ほんなら」と、再びダルマを座らせた。「収録進むにつれて、よう見ていたら、たまに笑いよるんですよ」と言い、「へぇ〜」と驚くスタジオの声に「嘘やで。気持ちの問題や。これがあるのと、なんもないよりは…」と苦笑しながら番組をスタートさせた。