楽天モバイルが新たな基地局を3月1〜15日に全国35都道府県94市区町村で設置！”つながる”アウトドアマッププロジェクトが公開。ステッカーが目印
|楽天モバイルが2026年3月1〜15日に設置した基地局リストを公開！
楽天モバイルは27日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年3月1日（日）から3月15日（日）までに全国35都道府県94市区町村で基地局を設置したとお知らせしています。
そのため、楽天回線のみの4Gエリアについてはホームルーターサービス「Rakuten Turbo」で利用できるサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/area/ ）にて確認できるほか、パートナー（au）回線のサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/map_partner.html ）も個別に公開しています。
さらに楽天モバイルでは新たに「”つながる”アウトドアマッププロジェクト」が公開されており、楽天モバイルがつながる秘湯やキャンプ場などの日本各地のアウトドアスポットを紹介しており、現地に貼られている“つながるステッカー”を目印に楽天モバイルで安心してアウトドアを楽しめ、秘湯やアウトドアスポットでつながるステッカーを見つけたらハッシュタグ「 楽天モバイルステッカー見つけた 」をつけてSNSに投稿して欲しいとし、今後も対象スポットを拡大予定だとしています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランの提供開始に合わせてサービスエリアマップが更新され、Rakuten最強プランでは楽天回線だけでなくau回線でも同じ料金となることに伴い、4Gエリアについては楽天回線とau回線の合算表示となっています。
一方、2023年7月より新たに快適な通信環境を提供するために「Rakuten最強プラン」プロジェクトに取り組んでおり、全国各地の楽天モバイル基地局設置情報が市町村単位で公開されて確認可能で、一時は月1回の更新になったりもしていましたが、最近は再び月2回のペースに戻っており、今回は2026年3月1〜15日に全国35都道府県94市区町村で新たな基地局が設置されたとのことです。
また”つながる”アウトドアマッププロジェクトでは例えば、船小屋温泉や蛸川温泉、弓ヶ浜温泉、老神温泉、伊計島温泉、宝船温泉、山空海温泉、岩蔵温泉、神岳温泉などが楽天モバイルがつながる場所として紹介されており、“つながる”アウトドアスポットは随時更新されるということなので気になる人は是非チェックしてみてください。また実際にステッカーを見てた場合にはSNSで#楽天モバイルステッカー見つけたのハッシュタグをつけてポストしたいところですね！なお、ステッカーの掲出箇所は楽天回線のみの電波測定結果に基づいているということです。
記事執筆：memn0ck
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