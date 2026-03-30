週末が熱い 富山のプロスポーツの結果
週末のスポーツの結果です。
富山のプロチーム、カターレ、グラウジーズ、アクアフェアリーズが熱戦を繰り広げました。
まずはサッカーのJ2・J3百年構想リーグです。
J2のカターレ富山はきのう、同じくJ2の今治と対戦しました。
0対0で迎えた後半26分。
溝口が放ったシュートのこぼれ球にキャプテン・吉平が反応し先制点をあげます。
カターレは3人連続でゴールを決めます。
守ってはゴールキーパーの平尾が相手の1本目を完璧にセーブするなど、ゴールを許さず勝利。
これで6勝2敗となったカターレは順位をひとつ上げて2位に浮上しました。
次の試合は来月5日、ホームで奈良と対戦します。
南アナの実況
「今、ティップオフしました。最初のポゼッションは滋賀です。きのう大活躍の泉自ら切り込んでいって決めてきます。きょうも最初の得点は泉でした！」
続いてはBリーグ。
私、南がBリーグ初実況を担当しました。
富山グラウジーズは週末に滋賀と対戦。
第1戦を落としたグラウジーズでしたがきのうの第2戦は開始から若きエース候補泉の活躍などで18連続得点と大きくリードします。
しかし、後半まさかの失速。
南アナの実況
「さあザック・オーガストに渡ってレイアップを決めてきた、きょうの試合が始まって初めて滋賀がリードを奪った形になります」
最大22点差をひっくり返され71対79でまさかの逆転負け。
グラウジーズ次の試合はあさって県総合体育センターで強敵・琉球と対戦します。
そしてバレーボールSVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山は、PFUとの北陸ダービーを1勝1敗で終えました。
今週末に今シーズン最終戦を迎えます。