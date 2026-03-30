週末のスポーツの結果です。



富山のプロチーム、カターレ、グラウジーズ、アクアフェアリーズが熱戦を繰り広げました。



まずはサッカーのJ2・J3百年構想リーグです。



J2のカターレ富山はきのう、同じくJ2の今治と対戦しました。



0対0で迎えた後半26分。



溝口が放ったシュートのこぼれ球にキャプテン・吉平が反応し先制点をあげます。





しかし、その後追いつかれてPK戦に突入。カターレは3人連続でゴールを決めます。守ってはゴールキーパーの平尾が相手の1本目を完璧にセーブするなど、ゴールを許さず勝利。これで6勝2敗となったカターレは順位をひとつ上げて2位に浮上しました。次の試合は来月5日、ホームで奈良と対戦します。南アナの実況「今、ティップオフしました。最初のポゼッションは滋賀です。きのう大活躍の泉自ら切り込んでいって決めてきます。きょうも最初の得点は泉でした！」続いてはBリーグ。私、南がBリーグ初実況を担当しました。富山グラウジーズは週末に滋賀と対戦。第1戦を落としたグラウジーズでしたがきのうの第2戦は開始から若きエース候補泉の活躍などで18連続得点と大きくリードします。しかし、後半まさかの失速。南アナの実況「さあザック・オーガストに渡ってレイアップを決めてきた、きょうの試合が始まって初めて滋賀がリードを奪った形になります」最大22点差をひっくり返され71対79でまさかの逆転負け。グラウジーズ次の試合はあさって県総合体育センターで強敵・琉球と対戦します。そしてバレーボールSVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山は、PFUとの北陸ダービーを1勝1敗で終えました。今週末に今シーズン最終戦を迎えます。