KNB北日本放送

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週末のスポーツの結果です。

富山のプロチーム、カターレ、グラウジーズ、アクアフェアリーズが熱戦を繰り広げました。

まずはサッカーのJ2・J3百年構想リーグです。

J2のカターレ富山はきのう、同じくJ2の今治と対戦しました。

0対0で迎えた後半26分。

溝口が放ったシュートのこぼれ球にキャプテン・吉平が反応し先制点をあげます。

しかし、その後追いつかれてPK戦に突入。

カターレは3人連続でゴールを決めます。

守ってはゴールキーパーの平尾が相手の1本目を完璧にセーブするなど、ゴールを許さず勝利。

これで6勝2敗となったカターレは順位をひとつ上げて2位に浮上しました。

次の試合は来月5日、ホームで奈良と対戦します。

南アナの実況
「今、ティップオフしました。最初のポゼッションは滋賀です。きのう大活躍の泉自ら切り込んでいって決めてきます。きょうも最初の得点は泉でした！」

続いてはBリーグ。

私、南がBリーグ初実況を担当しました。

富山グラウジーズは週末に滋賀と対戦。

第1戦を落としたグラウジーズでしたがきのうの第2戦は開始から若きエース候補泉の活躍などで18連続得点と大きくリードします。

しかし、後半まさかの失速。

南アナの実況
「さあザック・オーガストに渡ってレイアップを決めてきた、きょうの試合が始まって初めて滋賀がリードを奪った形になります」

最大22点差をひっくり返され71対79でまさかの逆転負け。

グラウジーズ次の試合はあさって県総合体育センターで強敵・琉球と対戦します。

そしてバレーボールSVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山は、PFUとの北陸ダービーを1勝1敗で終えました。

今週末に今シーズン最終戦を迎えます。