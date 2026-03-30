三月のパンタシア、CHiCOとヒトリエを招いた＜三月春のパン(タシア)祭り＞盛況。新曲「風、光る。」配信リリースへ
三月のパンタシアが、3月28日(土)に東京・Spotify O-EASTにて、CHiCO (CHiCO with HoneyWorks) とヒトリエを招いた自主企画イベント＜三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-＞を開催した。
＜三月春のパン(タシア)祭り＞は三月のパンタシアが「３月」に主催するイベントで、昨年に続き2回目の開催となる。ライブではCHiCOと三月のパンタシアによる「私、アイドル宣言」コラボ歌唱や、アンコールで出演アーティスト全員が参加しての「三月がずっと続けばいい」コラボ歌唱など、このイベントならではのパフォーマンスが会場を大いに盛り上げた。
さらに公演上で新曲「風、光る。」が初披露されたほか、楽曲が4月15日にデジタルリリースされることが発表された。本楽曲は崩壊学園11周年タイアップ テーマソングとなっている。
■「風、光る。」
2026年4月15日配信リリース
崩壊学園11周年タイアップ テーマソング
作詞：みあ 作曲：sabio 編曲：sabio, 堀江晶太
◾️『三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-』
2026年3月4日（水）リリース
▼収録曲
01 101
02 ピンクレモネード
03 フェアリーテイル
04 恋はキライだ
05 パインドロップ
06 キミといた夏
07 夜光
08 ミッドナイトブルー
09 day break
10 はじまりの速度
11 青春なんていらないわ
12 醒めないで、青春
13 幸福なわがまま
14 三月がずっと続けばいい
15 ランデヴー
16 たべてあげる
17 幸せのありか
18 街路、ライトの灯りだけ
関連リンク
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