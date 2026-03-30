テレ朝『バラバラマンスリー』4月ラインナップ解禁 松丸亮吾×松田好花、末澤誠也ら、芸人だらけの企画も
テレビ朝日系の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内のチャレンジ枠『バラバラマンスリー』（月〜木 深2：45）が、きょう30日からラインナップを一新。曜日ごとにタレントやアイドル、芸人が番組を盛り上げる。
【写真】笑顔に癒される…！新企画のMCを務める松丸亮吾＆松田好花
同枠では豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、毎月、曜日ごとに新企画をトライアル形式で制作し、4週にわたって放送する。これまで放送された斬新なバラエティーの数々は深夜帯ながら反響を呼び、レギュラー化される番組も輩出してきた。
2026年4月のラインナップは、月曜『教科書で習ったアレ』（MC：松丸亮吾、松田好花／ゲスト：マヂカルラブリー・村上、Girls2・山口綺羅）、火曜『永野と見る怖いネタ』（MC：永野）、水曜『ワンチャンチャンプ！』（出演：ファイヤーサンダー、青色1号、や団）、木曜『勉強コント』（MC：Aぇ! group・末澤誠也）の4本のコンテンツ。反響が高い作品は『バラバラ大作戦』にレギュラー入りされる可能性も。
【月曜】
『教科書で習ったアレ』番組概要
同企画は、知っていたら人生が少し楽しくなるような“教科書で習ったアレ”を実験しながら学んでいく、新機軸バラエティー。 MCは謎解きクリエイター・松丸亮吾と元日向坂46・松田好花が担当する。ゲストはマヂカルラブリー・村上、Girls2・山口綺羅。
「これって学んだところで意味あるの？」と学生時代に誰もが疑問に思ったことがある“教科書で習ったアレ”を取り上げる。初回のテーマは、意外と身近にある“慣性の法則”と“三平方の定理”。生卵とゆで卵を見分ける方法には慣性の法則が。ピザをきれいに6等分する方法には三平方の定理が使えるってホント!?中学の理科や数学の教科書で習った“アレ”が、日常生活で役立つことが明らかに。番組の最後には、MC2人から視聴者への宿題が出題される。
▼MCコメント
松田：“学校の教科書で習ったことっていつ使うの？”“勉強する意味ある？”って思うことありますよね？ 実は身のまわりのいろいろなところで、教科書で習ったことが使えるんですっていうことをお伝えしていきます。
松丸：親御さんがお子さんによく聞かれる質問みたいですよ。“なんで勉強するの？”“何の役に立つの？”って。
松田：じゃあそういったお母さま方にも喜ばれる番組ってことですね。
松丸：そうですね。その疑問を、深夜帯の番組で解決しようと（笑）。今後はもっと早い時間帯にも進出したいですね。ここから駆け上がっていきましょう！
松田：ゲストの方には何かひとつでも教科書で習ったアレを持ち帰ってほしいですね！
【火曜】
『永野と見る怖いネタ』番組概要
同企画は2024年4月に『バラバラマンスリー』枠で放送し、“恐怖と笑いのコラボ”として話題になった『永野と見る怖いコント』を2年ぶりにパワーアップして復活させたもの。
今回は、賞レースの審査員を務める超豪華ゲストたちが、MC・永野のもとに集結する。第1夜はアンガールズ・田中卓志、第2夜はマヂカルラブリー・野田クリスタル、第3夜はハリウッドザコシショウ、最終夜はトム・ブラウンのみちおが登場し、“怖いネタ”を披露。笑いとホラーを愛する者たちが送る珠玉のネタは、まさに永久保存版。今回も、“恐怖と笑いは表裏一体”であることが浮き彫りに…!?
【水曜】
『ワンチャンチャンプ！』番組概要
同企画では、普段は真剣勝負の世界で戦う“賞レース芸人”たちが、各地の“ちょっと頑張ればワンチャン優勝できそうな”ゆるめの大会に出場。そこでチャンピオンを勝ち取り、賞レースに向けて“勝ち癖”をつけていく。
今回は、『キングオブコント2025』ファイナリスト3組がエントリー。ファイヤーサンダーが“ビアポン”、青色1号が“ディスクゴルフ”、や団が“にんじん掘り競争”にそれぞれ挑み、ガチで優勝を狙う。
▼出演者コメント
ファイヤーサンダー・こてつ：まさか僕たちにビアポンの才能があったとは、プロも舌を巻くテクニックを見て下さい！
ファイヤーサンダー・崎山祐（※崎＝たつさき）：滅多に見られないファイヤーサンダーが協力するところが見られます！
青色1号・カミムラ：まさか海外の方と戦うとは思ってなくて…困惑してる僕らも見どころです！
青色1号・榎本淳：少ない期間で頑張ったので観てください！
青色1号・仮屋そうめん：とんでもなく楽しかったです！いちばん練習していた榎本、役割を見出したカミムラ、プレッシャーと戦った仮屋！それぞれの活躍をご期待ください！
や団・本間キッド：みどころは芸人の本気の姿です。涙あり。笑いあり。完璧なドキュメンタリーになってると思います。
や団・ロングサイズ伊藤：ドキュメンタリーの中にも裏切りや憎しみがありました。人間くささも見てほしいです。
や団・中嶋亨：みんなゆるくやってると思ったら、あんな強敵が現れるとは…。
【木曜】
『勉強コント』番組概要
同企画は『キングオブコント』王者や『M-1グランプリ』ファイナリストなど、人気と実力を兼ね備えた芸人たちが、ベネッセコーポレーション協力のもと、学校で習う“勉強のポイント”をテーマに、笑って学べる爆笑ネタを作成するという新たな試み。単独MCに初挑戦する末澤と一緒に、勉強が苦手な子どもはもちろん、ただお笑いが好きな人も笑いながらいつの間にか賢くなってしまうような“勉強コント春の集中講座”を開講する。
▼末澤誠也コメント
――収録を終えて感想をお願いいたします
やっぱり子どもたちってスゴいな！って改めて思いましたね。こんなにガッツリ子どもたちと絡む機会ってないので、スゴく新鮮でした、楽しかったです！
――『勉強コント』という企画についてはどう思いますか？
やっぱり芸人さんたちのコントや漫才のクオリティーが高いので、そもそも面白いし、そこにプラスアルファで勉強要素が入ってたので、僕も純粋にわかりやすいという思いがありました！
これなら親御さんも子どもに見せても全然アリなんじゃないかな、楽しみながら勉強できるんじゃないかなと思いました。
――印象に残ったネタは？
やっぱりハナコさんおもろかったっすね！岡部（大）さんの顔がすごく印象に残っています。“きはじ”もすごく思い出しました。どのネタも面白かったですけどね！
※“きはじ”は距離・速さ・時間の頭文字を取った、算数で習う“速さの公式”の覚え方
――初の単独MCを務めた感想は？
これホンマに人生初なんですよ！MCひとりで子どもたちだけっていうのも初めてやったんで、僕的にはスゴくみんなと楽しくできたかなっていう気はしています。みんなからエネルギーをもらいました！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
このような番組はありそうでなかったなと思いますし、大人の自分も一緒に勉強させてもらうことがたくさんあったし、「あ、こんなんあったわ！」とか、「これ確かに覚えとったらよさそうやな！」みたいなこともあって…。そういう学びがいろいろなコントや漫才にちりばめられていて、スゴく笑いながら勉強できるので、楽しんでいただけるとうれしいなと思います。
お子さんがいる親御さんも、ショート動画とかSNSが普及して、「○時間しか見ちゃダメよ！」と制限することもあると思うのですが、こういう勉強も交えてのお笑いだと一緒に勉強できると思うのでどれだけ見せていただいてもいいのかなと！ぜひみなさんに見ていただけるとうれしいなと思います！
【写真】笑顔に癒される…！新企画のMCを務める松丸亮吾＆松田好花
同枠では豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、毎月、曜日ごとに新企画をトライアル形式で制作し、4週にわたって放送する。これまで放送された斬新なバラエティーの数々は深夜帯ながら反響を呼び、レギュラー化される番組も輩出してきた。
【月曜】
『教科書で習ったアレ』番組概要
同企画は、知っていたら人生が少し楽しくなるような“教科書で習ったアレ”を実験しながら学んでいく、新機軸バラエティー。 MCは謎解きクリエイター・松丸亮吾と元日向坂46・松田好花が担当する。ゲストはマヂカルラブリー・村上、Girls2・山口綺羅。
「これって学んだところで意味あるの？」と学生時代に誰もが疑問に思ったことがある“教科書で習ったアレ”を取り上げる。初回のテーマは、意外と身近にある“慣性の法則”と“三平方の定理”。生卵とゆで卵を見分ける方法には慣性の法則が。ピザをきれいに6等分する方法には三平方の定理が使えるってホント!?中学の理科や数学の教科書で習った“アレ”が、日常生活で役立つことが明らかに。番組の最後には、MC2人から視聴者への宿題が出題される。
▼MCコメント
松田：“学校の教科書で習ったことっていつ使うの？”“勉強する意味ある？”って思うことありますよね？ 実は身のまわりのいろいろなところで、教科書で習ったことが使えるんですっていうことをお伝えしていきます。
松丸：親御さんがお子さんによく聞かれる質問みたいですよ。“なんで勉強するの？”“何の役に立つの？”って。
松田：じゃあそういったお母さま方にも喜ばれる番組ってことですね。
松丸：そうですね。その疑問を、深夜帯の番組で解決しようと（笑）。今後はもっと早い時間帯にも進出したいですね。ここから駆け上がっていきましょう！
松田：ゲストの方には何かひとつでも教科書で習ったアレを持ち帰ってほしいですね！
【火曜】
『永野と見る怖いネタ』番組概要
同企画は2024年4月に『バラバラマンスリー』枠で放送し、“恐怖と笑いのコラボ”として話題になった『永野と見る怖いコント』を2年ぶりにパワーアップして復活させたもの。
今回は、賞レースの審査員を務める超豪華ゲストたちが、MC・永野のもとに集結する。第1夜はアンガールズ・田中卓志、第2夜はマヂカルラブリー・野田クリスタル、第3夜はハリウッドザコシショウ、最終夜はトム・ブラウンのみちおが登場し、“怖いネタ”を披露。笑いとホラーを愛する者たちが送る珠玉のネタは、まさに永久保存版。今回も、“恐怖と笑いは表裏一体”であることが浮き彫りに…!?
【水曜】
『ワンチャンチャンプ！』番組概要
同企画では、普段は真剣勝負の世界で戦う“賞レース芸人”たちが、各地の“ちょっと頑張ればワンチャン優勝できそうな”ゆるめの大会に出場。そこでチャンピオンを勝ち取り、賞レースに向けて“勝ち癖”をつけていく。
今回は、『キングオブコント2025』ファイナリスト3組がエントリー。ファイヤーサンダーが“ビアポン”、青色1号が“ディスクゴルフ”、や団が“にんじん掘り競争”にそれぞれ挑み、ガチで優勝を狙う。
▼出演者コメント
ファイヤーサンダー・こてつ：まさか僕たちにビアポンの才能があったとは、プロも舌を巻くテクニックを見て下さい！
ファイヤーサンダー・崎山祐（※崎＝たつさき）：滅多に見られないファイヤーサンダーが協力するところが見られます！
青色1号・カミムラ：まさか海外の方と戦うとは思ってなくて…困惑してる僕らも見どころです！
青色1号・榎本淳：少ない期間で頑張ったので観てください！
青色1号・仮屋そうめん：とんでもなく楽しかったです！いちばん練習していた榎本、役割を見出したカミムラ、プレッシャーと戦った仮屋！それぞれの活躍をご期待ください！
や団・本間キッド：みどころは芸人の本気の姿です。涙あり。笑いあり。完璧なドキュメンタリーになってると思います。
や団・ロングサイズ伊藤：ドキュメンタリーの中にも裏切りや憎しみがありました。人間くささも見てほしいです。
や団・中嶋亨：みんなゆるくやってると思ったら、あんな強敵が現れるとは…。
【木曜】
『勉強コント』番組概要
同企画は『キングオブコント』王者や『M-1グランプリ』ファイナリストなど、人気と実力を兼ね備えた芸人たちが、ベネッセコーポレーション協力のもと、学校で習う“勉強のポイント”をテーマに、笑って学べる爆笑ネタを作成するという新たな試み。単独MCに初挑戦する末澤と一緒に、勉強が苦手な子どもはもちろん、ただお笑いが好きな人も笑いながらいつの間にか賢くなってしまうような“勉強コント春の集中講座”を開講する。
▼末澤誠也コメント
――収録を終えて感想をお願いいたします
やっぱり子どもたちってスゴいな！って改めて思いましたね。こんなにガッツリ子どもたちと絡む機会ってないので、スゴく新鮮でした、楽しかったです！
――『勉強コント』という企画についてはどう思いますか？
やっぱり芸人さんたちのコントや漫才のクオリティーが高いので、そもそも面白いし、そこにプラスアルファで勉強要素が入ってたので、僕も純粋にわかりやすいという思いがありました！
これなら親御さんも子どもに見せても全然アリなんじゃないかな、楽しみながら勉強できるんじゃないかなと思いました。
――印象に残ったネタは？
やっぱりハナコさんおもろかったっすね！岡部（大）さんの顔がすごく印象に残っています。“きはじ”もすごく思い出しました。どのネタも面白かったですけどね！
※“きはじ”は距離・速さ・時間の頭文字を取った、算数で習う“速さの公式”の覚え方
――初の単独MCを務めた感想は？
これホンマに人生初なんですよ！MCひとりで子どもたちだけっていうのも初めてやったんで、僕的にはスゴくみんなと楽しくできたかなっていう気はしています。みんなからエネルギーをもらいました！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
このような番組はありそうでなかったなと思いますし、大人の自分も一緒に勉強させてもらうことがたくさんあったし、「あ、こんなんあったわ！」とか、「これ確かに覚えとったらよさそうやな！」みたいなこともあって…。そういう学びがいろいろなコントや漫才にちりばめられていて、スゴく笑いながら勉強できるので、楽しんでいただけるとうれしいなと思います。
お子さんがいる親御さんも、ショート動画とかSNSが普及して、「○時間しか見ちゃダメよ！」と制限することもあると思うのですが、こういう勉強も交えてのお笑いだと一緒に勉強できると思うのでどれだけ見せていただいてもいいのかなと！ぜひみなさんに見ていただけるとうれしいなと思います！