東西交通の要「国道14号」 一部区間で6車線化

国土交通省首都国道事務所は、2026年3月28日午前6時より、国道14号の江戸川区松島1丁目から中央1丁目間において6車線運用を開始しました。

亀戸小松川立体事業の一環として進められている現道拡幅により、交通混雑の緩和や交通事故の減少が期待されています。

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東京都内を東西に結ぶ主要な幹線道路である国道14号にて、道路拡幅による渋滞対策が進展しています。

江戸川区松島1丁目から中央1丁目間における6車線での運用が開始されました。

この整備は、周辺の交通混雑緩和や安全確保を目的とした「亀戸小松川立体」事業の一環として実施されたものです。

国道14号は、東京都中央区の日本橋を起点とし、江戸川区を通過して千葉県千葉市へ至る総延長約64.2kmの主要幹線道路です。

東京都内においては、首都高速7号線や東京湾岸道路とともに、東西方向の交通を担う役割を持っています。

国道14号の江東区亀戸9丁目から江戸川区大杉1丁目にかけての区間では、交通混雑の緩和、交通安全の確保、そして沿道環境の改善を目的とした「亀戸小松川立体」事業が進められています。

この事業は延長約2.5kmにおよび、現道の拡幅や立体化を行うものです。

江東区側の「亀戸地区」（約1.3km）は東京国道事務所が担当しており、2010年度に平面6車線の道路拡幅が完了しています。

一方、江戸川区側の「小松川地区」（約1.2km）は首都国道事務所が担当しており、現在は現道の拡幅工事が進められています。

将来的には、東小松川交差点と中央2丁目交差点を連続して立体化する計画です。

また、事業の一環として、老朽化が進んでいた小松川境川親水公園に架かる境川橋の架け替えも実施されています。

今回6車線での運用が開始されたのは、小松川地区内の江戸川区松島1丁目から中央1丁目（小松川警察署から東小松川交差点間）にあたる延長380mの区間です。

これまでの4車線から6車線へと拡幅されたことで、同区間における交通渋滞の緩和や、交通事故の減少が見込まれます。

なお、6車線運用開始後も、夜間における車線規制を伴う中央分離帯の整備や、歩道および車道の舗装工事が継続して実施されます。

通行の際は安全に十分注意するよう呼びかけられています。