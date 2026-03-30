大阪市教育委員会は、市立学校や幼稚園の職員の人事異動を発表しました。

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教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は2994人でした。

前年度よりも258人増加しましたが、市教委は「異動規模は例年と同規模」だとしています。

異動の内訳は次のとおりです。（）内は前年度の異動対象者数。

【内訳】

▽校園長122人（128人）

▽副校長18人（22人）

▽教頭127人（144人）

▽学校事務職員24人（38人）

▽一般教職員2630人（2344人）

▽事務局73人（60人）

異動は４月１日付です。

教育委員会事務局の部

■課長級

▽ 総務部学習ＤＸ推進担当課長 (市総合教育センター首席指導主事) 福山正樹

▽ 指導部首席指導主事（生活指導） (指導部首席指導主事（生活指導）（登校支援室）) 小野寺健

▽ 指導部首席指導主事 (新生野中学校長) 小笠原忠承

▽ 指導部首席指導主事 (指導部次席指導主事) 松岡毅

▽ 指導部初等・中学校教育担当課長 (木津中学校長) 田中淳

▽ 指導部首席指導主事兼中央こども相談センター教育相談担当課長 (市総合教育センター次席指導主事) 大宅淳一

▽ 市総合教育センター教育振興担当課長 (天王寺中学校長) 長畑卓志

▽ 市総合教育センター首席指導主事 (育和小学校長) 青山真丈

▽ 市総合教育センター学力向上支援・調査分析担当課長 (指導部首席指導主事兼中央こども相談センター教育相談担当課長) 永原哲也

■課長代理級

▽ 総務部次席指導主事 (指導部総括指導主事) 弘海修司

▽ 総務部次席指導主事 (市総合教育センター総括指導主事) 倉木直也

▽ 指導部次席指導主事 (指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事) 山粼洋平

▽ 指導部次席指導主事 (指導部総括指導主事兼生涯学習部総括指導主事、市立中央図書館総括指導主事) 田淵啓之

▽ 指導部次席指導主事 (指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事) 國方健太

▽ 指導部次席指導主事（初等・中学校教育） (指導部次席指導主事（第２教育ブロック）) 定久和睦

▽ 市総合教育センター次席指導主事 (市総合教育センター総括指導主事) 鈴木慶浩

■係長級（総括指導主事等）

▽ 総務部教育政策課総括指導主事 (昭和中学校教頭) 宮本恭子

▽ 総務部教育デジタル推進課総括指導主事 (市総合教育センター総括指導主事) 石田勝紀

▽ 総務部教育デジタル推進課総括指導主事 (市総合教育センター総括指導主事) 加藤健太郎

▽ 教務部管理主事 (指導部総括指導主事) 渡辺隆明

▽ 教務部管理主事 (指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事) 西村憲人

▽ 教務部総括指導主事 (高殿南小学校教頭) 長谷部直之

▽ 指導部総括指導主事 (今津小学校教頭) 草本大貴

▽ 指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 藤田青陽

▽ 指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 馬場美帆

▽ 指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 南原健史

▽ 指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事 (東生野中学校教頭) 目黒敏満

▽ 指導部総括指導主事 (指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事) 北村誠児

▽ 指導部総括指導主事兼生涯学習部総括指導主事、市立中央図書館総括指導主事 (指導部指導主事) 竹田裕一郎

▽ 指導部総括指導主事兼市立中央図書館総括指導主事 (東住吉中学校教頭) 刀禰誠興士

▽ 指導部総括指導主事兼こども青少年局幼保施策部幼保企画課担当係長、保育・幼児教育センター担当係長 (長吉第二幼稚園長) 林田加奈子

▽ 指導部総括指導主事 (指導部指導主事) 井澤陽子

▽ 指導部総括指導主事（特別支援学級） (指導部総括指導主事（学校関連調整）) 井上健二郎

▽ 指導部総括指導主事（学校関連調整） (指導部総括指導主事（特別支援学級）) 田邉好

▽ 指導部総括指導主事兼中央こども相談センター担当係長、市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課担当係長 (指導部指導主事兼中央こども相談センター勤務) 安田加弥

▽ 市総合教育センター総括指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 鷹羽豊彦

▽ 市総合教育センター総括指導主事 (勝山小学校副校長) 山本寛美

▽ 市総合教育センター総括指導主事 (市総合教育センター指導主事) 小泉宏之

■係長級（指導主事等）

▽ 総務部教育デジタル推進課指導主事 (天満中学校教頭) 安東義弘

▽ 総務部教育デジタル推進課指導主事 (市総合教育センター指導主事) 乾正義

▽ 総務部教育デジタル推進課指導主事 (市総合教育センター指導主事) 田村真生

▽ 総務部教育デジタル推進課指導主事 (市総合教育センター指導主事) 児玉紘

▽ 指導部指導主事 (指導部指導主事) 西村建一郎

▽ 指導部指導主事 (南小学校教頭) 吉村壮史

▽ 指導部指導主事 (晴明丘小学校教頭) 久野泰彦

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (豊崎本庄小学校教頭) 河本大輔

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (梅南中学校首席) 森良太

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (桜宮小学校首席) 吉岡竜太郎

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (大開小学校教頭) 熊澤早枝子

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (大正中央中学校首席) 堀内重幸

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 小杉勇介

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (依羅小学校教頭) 狩野洸太郎

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (日本橋中学校教頭兼浪速小学校教頭) 篠田将宏

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (木津中学校首席) 平賀遼太郎

▽ 指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 三好恒佑

▽ 指導部指導主事 (鶴見橋中学校首席) 黒部優

▽ 指導部指導主事 (中道小学校指導養護教諭) 本山友美

▽ 指導部指導主事 (指導部指導主事) 菱川晶夫

▽ 指導部指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 佐野栄子

▽ 指導部指導主事（インクルーシブ教育推進） (指導部指導主事（生活指導）) 成山浩一

▽ 指導部指導主事 (指導部指導主事) 崎島亮太

▽ 指導部指導主事 (西淡路小学校教頭) 久本渡

▽ 指導部指導主事（学校関連調整） (指導部指導主事（特別支援学級）) 池田隆司

▽ 指導部指導主事兼中央こども相談センター勤務 (本庄中学校教頭) 辰巳慎太郎

▽ 市総合教育センター指導主事 (大正中央中学校主務教諭) 萩巣歌織

▽ 市総合教育センター指導主事兼指導部指導主事 (野田小学校主務教諭) 濱本しおり

▽ 市総合教育センター指導主事 (新北野中学校首席) 吉川義之

▽ 市総合教育センター指導主事 (堀江小学校主務教諭) 松本直也

▽ 市総合教育センター指導主事 (難波中学校教頭) 平島陽介

▽ 市総合教育センター指導主事 (文の里中学校教頭) 坂東勇

▽ 市総合教育センター指導主事 (上福島小学校主務教諭) 早野優一

▽ 市総合教育センター指導主事兼指導部指導主事 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 上田弘美

▽ 市総合教育センター指導主事 (鶴見南小学校主務教諭) 齋藤敬子

教育委員会事務局の部（参考）

■部長級

▽ 第３教育ブロック担当部長 (学校教育推進担当部長兼第４教育ブロック担当部長) 小花浩文

▽ 学校教育推進担当部長兼第４教育ブロック担当部長 (指導部初等・中学校教育担当課長) 瀬脇浩

▽ 市総合教育センター所長 (市総合教育センター教育振興担当課長) 安倍紫

校園長の部

■義務教育学校

▽ 義務教育学校生野未来学園准校長 (総務部次席指導主事) 黒川逸夫

■中学校

▽ 豊崎 (柴島) 川崎俊己

▽ 友渕 (南港南兼南港みなみ小学校長) 藤本哲

▽ 春日出 (新東淀教頭) 細山田悌司

▽ 梅香 (阪南副校長) 北小路充彦

▽ 上町 (市総合教育センター首席指導主事) 三根生俊二

▽ 西 (中島兼啓発小学校長) 古田晃久

▽ 市岡 (春日出) 永澤良司

▽ 木津 (中之島副校長兼中之島小学校副校長) 林剛史

▽ 佃 (心和副校長) 吉沢雄

▽ 十三 (弘済兼弘済小学校長) 鹿嶽昌彦

▽ 新北野 (指導部首席指導主事) 坂田浩之

▽ 中島兼啓発小学校長 (教務部管理主事) 西真一

▽ 井高野 (巽) 河原倫生

▽ 相生 (鯰江) 藤田克史

▽ 田島兼田島南小学校長 (東我孫子) 莚平雅子

▽ 巽 (成育小学校長) 井上修

▽ 新生野 (北稜教頭) 齊部孝之

▽ 旭東 (梅香) 砂場秀人

▽ 城陽 (長吉（教務部付）) 天井直人

▽ 菫 (菫副校長) 野中浩考

▽ 鯰江 (田島兼田島南小学校長) 今垣清彦

▽ 緑 (緑教頭) 古波藏崇

▽ 阿倍野 (緑) 稲谷哲也

▽ 南港南兼南港みなみ小学校長 (南港南副校長兼南港みなみ小学校副校長) 稲葉和則

▽ 東我孫子 (天下茶屋) 中村圭一

▽ 田辺 (市総合教育センター学力向上支援・調査分析担当課長) 古閑龍太郎

▽ 平野 (総務部教育政策課総括指導主事) 國村進

▽ 瓜破 (管理職採用) 小橋康之

▽ 加美 (今宮副校長兼新今宮小学校副校長) 黒木宏一郎

▽ 天下茶屋 (摂陽教頭) 菊永哲也

▽ 弘済兼弘済小学校長 (弘済副校長兼弘済小学校副校長) 松藤康之

■小学校

▽ 堀川 (高松) 福村恭央

▽ 西天満 (第３教育ブロック担当部長) 乗京慎二

▽ 豊崎 (東桃谷) 末綱健二

▽ 扇町 (中央) 田中一郎

▽ 桜宮 (新東三国) 岩井伸夫

▽ 中野 (豊崎) 福永雅士

▽ 友渕 (苅田北) 中西泰代

▽ 玉川 (東中本兼東中本幼稚園長) 小坂元彦

▽ 梅香 (大道南) 青木孝史

▽ 春日出 (東三国) 竹本弥生

▽ 南大江 (大江) 樋口義雄

▽ 中央 (長橋) 宮辺渉

▽ 堀江准校長 (堀江副校長) 有田豊城

▽ 池島 (池島教頭) 川勝進太郎

▽ 泉尾東 (三軒家東教頭) 杉田隆昭

▽ 鶴町 (瓜破北教頭) 緒方愛恵

▽ 五条 (扇町) 石原至朗

▽ 栄 (教務部管理主事) 細田拡敦

▽ 塩草立葉 (塩草立葉教頭) 中島典子

▽ 佃 (堀江准校長) 前澤哲

▽ 三津屋 (新平野西) 松森佳子

▽ 新高 (佃) 伊藤忠弘

▽ 木川 (栄) 岸本昌悟

▽ 三国 (平野) 村田典子

▽ 東三国 (梅香) 田辺義朗

▽ 新東三国 (東三国中学校教頭) 茺田良一

▽ 新庄 (長吉出戸) 井上泰志

▽ 大隅東 (大宮西教頭) 石井裕子

▽ 豊里 (阪南副校長) 小原正

▽ 東井高野 (中大江副校長) 山本輝樹

▽ 大道南 (瓜破東) 新井寿栄

▽ 東小橋 (三津屋) 川口淳

▽ 中道 (矢田北) 清水健司

▽ 東中本兼東中本幼稚園長 (三国) 仲田弘伺

▽ 今里 (大隅東) 山粼直樹

▽ 東勝山 (勝山) 紱元公美

▽ 北巽 (茨田東) 岩本浩志

▽ 関目 (友渕) 新健太郎

▽ 鯰江 (鶴見南) 井上伸一

▽ 成育 (成育副校長) 谷淳

▽ 鶴見 (東井高野) 北代聡

▽ 茨田東 (三先教頭) 糸井裕人

▽ 鶴見南 (豊里) 村田真紀

▽ 高松 (鯰江) 齋藤都

▽ 丸山 (指導部首席指導主事) 大竹野謙一

▽ 長池 (東小橋) 松本学

▽ 住吉川 (日吉副校長) 片田新人

▽ 東粉浜 (菅原) 塩月学

▽ 苅田 (加賀屋東教頭) 大倉仁志

▽ 苅田南 (榎本副校長) 井村章子

▽ 苅田北 (苅田北教頭) 川上康之

▽ 北田辺 (五条) 田中英治

▽ 育和 (苅田) 原直樹

▽ 鷹合 (千本) 長谷由紀夫

▽ 矢田北 (伝法副校長) 川西亘

▽ 平野 (真田山副校長) 是澤憲伺

▽ 長原 (小松教頭) 藤松大樹

▽ 瓜破東 (加賀屋教頭) 山根敏夫

▽ 長吉出戸 (豊崎東教頭) 粉川明治

▽ 加美東 (南田辺教頭) 濱澤和之

▽ 新平野西 (空欄副校長 ※元データ通り) 坂田みずほ

▽ 天下茶屋 (義務教育学校生野未来学園准校長) 小濱靖

▽ 長橋 (指導部次席指導主事) 関之尾文雄

■幼稚園

▽ 貫江田 (城東) 武田麻由子

▽ 生魂 (指導部総括指導主事兼こども青少年局幼保施策部幼保企画課担当係長、保育・幼児教育センター担当係長) 小林静香

▽ 大和田 (天下茶屋) 吉田あき

▽ 東小橋 (玉造主任) 北川有可

▽ 北中道 (北中道主任) 松本通子

▽ 鶴橋 (生魂) 竹村雅子

▽ 城東 (北中道) 猪鹿倉さゆり

▽ 榎本 (住吉) 村井美紀

▽ 粉浜 (東小橋) 木原和子

▽ 長吉第二 (大和田) 大城裕美

▽ 瓜破北 (瓜破北主任) 村瀬智美

▽ 加美北 (榎本) 松原祐佳子

校園長特例任用の部（新規）

■中学校

▽ 都島 (上町) 松井信次

■小学校

▽ 大江 (市総合教育センター所長) 冨山富士子

校園長特例任用の部（延長）

■小学校

▽ 野里 (鶴町) 田崎正幸

■幼稚園

▽ 住吉 (野里) 西田慶子

▽ 天下茶屋 (貫江田) 柴田雅代

校園長暫定再任用の部（更新）

■中学校

▽ 東 (西) 田中節

▽ 大正東 (佃) 中西啓

▽ 天王寺 (豊崎) 松田光平

▽ 柴島 (城陽) 坂井伸治

▽ 白鷺 (加美) 谷塚高雅

▽ 加美南 (友渕) 上田健二

■小学校

▽ 菅原 (桜宮) 荒木豊充

▽ 平野南 (今里) 松永かおり

▽ 千本 (東粉浜) 津田毅

■幼稚園

▽ 野里 (加美北) 堂前厚代

副校長の部

■中学校

▽ 中之島兼中之島小学校副校長 (中之島小学校教頭兼中之島教頭) 池田花笑子

▽ 此花 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 藤本大輔

▽ 堀江 (堀江教頭) 山田基次

▽ 心和 (指導部次席指導主事) 糸川浩平

▽ 中島兼啓発小学校副校長 (義務教育学校生野未来学園教頭) 田井康夫

▽ 菫 (市総合教育センター次席指導主事) 田中秀樹

▽ 阪南 (松虫教頭) 柏原進一

▽ 南港南兼南港みなみ小学校副校長 (南大江小学校副校長) 志村一成

▽ 今宮兼新今宮小学校副校長 (新今宮小学校教頭兼今宮教頭) 竹中孝明

▽ 弘済兼弘済小学校副校長 (今市教頭) 中山彰義

■小学校

▽ 鷺洲 (喜連教頭) 野村元章

▽ 南大江 (南市岡教頭) 加藤徹也

▽ 中大江 (住吉教頭) 田原健之介

▽ 日吉 (田中教頭) 鈴木通博

▽ 真田山 (大和田教頭) 荒井慶彦

▽ 成育 (開平教頭) 髙坂今日子

▽ 榎本 (金塚教頭) 岩崎真季

▽ 阪南 (堀江教頭) 徳永治

教頭の部

■義務教育学校

▽ 義務教育学校生野未来学園教頭 (市総合教育センター指導主事) 田邉宜雅

■中学校

▽ 北稜 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 廣山真由美

▽ 新豊崎 (大正東首席) 田中一生

▽ 天満 (天満首席) 吉田正成

▽ 桜宮 (桜宮首席) 上山由美

▽ 堀江 (新巽) 上田賢治

▽ 大正西 (阪南主務教諭) 森幹夫

▽ 天王寺 (指導部指導主事) 阿井悦子

▽ 難波 (住吉第一主務教諭) 高橋礼

▽ 日本橋兼浪速小学校教頭 (我孫子南) 小柳将彦

▽ 淀 (西首席) 難波厚之

▽ 美津島 (淀) 吉中いづみ

▽ 東三国 (桜宮) 山本健

▽ 淡路 (指導部指導主事) 石田耕一

▽ 東淀 (大和川) 山本努

▽ 新東淀 (相生主務教諭) 小澤俊介

▽ 東陽 (美津島) 山田新也

▽ 本庄 (新北島) 松田尚之

▽ 玉津 (南港北首席) 康原紀之

▽ 東生野 (東生野主務教諭) 宮粼浩彰

▽ 東生野（夜間学級） (放出) 岡田隆賀

▽ 新巽 (市総合教育センター指導主事) 山本昌平

▽ 大宮 (東陽) 上田裕

▽ 今市 (今市首席) 松元遼一

▽ 放出 (大正中央首席) 塚本正也

▽ 菫 (菫主務教諭) 尾後学

▽ 茨田 (茨田主務教諭) 小島慎吾

▽ 緑 (喜連) 川西孝亮

▽ 茨田北 (玉津) 山田圭太郎

▽ 昭和 (淡路) 山中秀樹

▽ 文の里 (市総合教育センター指導主事) 山内隆弘

▽ 松虫 (松虫主務教諭) 菊永有規

▽ 阿倍野 (茨田) 上木隆弘

▽ 新北島 (加美南部小学校教頭) 木下勝

▽ 真住 (東淀) 伊藤健良

▽ 大和川 (真住) 矢倉良一

▽ 我孫子南 (市総合教育センター指導主事) 仲西優子

▽ 東住吉 (菫) 小野雄史

▽ 摂陽 (天王寺) 丸谷浩久

▽ 喜連 (堀江主務教諭) 大田茜

▽ 長吉六反 (茨田北) 加波忠弘

■小学校

▽ 豊崎東 (北中島) 杉田翔

▽ 豊崎本庄 (山之内) 河村善仁

▽ 豊仁 (豊仁首席) 山田健広

▽ 中之島兼中之島中学校教頭 (友渕) 吉河晶子

▽ 淀川 (桑津) 梅澤正義

▽ 東都島 (常盤) 辻野拓也

▽ 友渕 (市総合教育センター指導主事) 山角江美

▽ 大開 (市総合教育センター指導主事) 鈴木良和

▽ 海老江西 (海老江西指導教諭) 藤岡三奈子

▽ 西九条 (市総合教育センター指導主事) 宮浦恵美

▽ 高見 (高見首席) 西尾誠子

▽ 中大江 (敷津浦) 亀田剛士

▽ 南 (南主務教諭) 森直人

▽ 開平 (指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事) 中西勇太

▽ 西船場 (安立) 桑原秀知

▽ 本田 (本田主務教諭) 近藤聖也

▽ 堀江 (今川) 宮本聖司

▽ 三先 (市総合教育センター指導主事) 山内隆史

▽ 田中 (海老江西) 向潤

▽ 八幡屋 (八幡屋主務教諭) 吉本泰之

▽ 築港 (堀江主務教諭) 三原幸代

▽ 南市岡 (市総合教育センター指導主事) 安藝修一

▽ 池島 (西九条) 加藤敦子

▽ 泉尾北 (長谷川) 京極整一

▽ 三軒家東 (神路（教務部付）) 堅田幸治

▽ 小林 (川北) 富張恵

▽ 大国 (東井高野主務教諭) 加納真司

▽ 塩草立葉 (みどり) 唐下智行

▽ 福 (深江) 白粼淨二

▽ 大和田 (成育主務教諭) 中山淳子

▽ 川北 (喜連東) 橋本功士

▽ 野中 (野中首席) 諌山理穂

▽ 北中島 (平野首席) 納所教子

▽ 西淡路 (西淡路主務教諭) 山田雅美

▽ 小松 (南百済) 上野博信

▽ 井高野 (中央首席) 新井竜太郎

▽ 片江 (西船場) 木全史典

▽ 鶴橋 (鶴橋首席) 日野雄斗

▽ 東勝山 (東桃谷) 井上美佳

▽ 東小路 (晴明丘南) 久保健二

▽ 田島南兼田島中学校教頭 (田島南指導教諭) 小野太恵子

▽ 大宮 (三国主務教諭) 喜多翼

▽ 大宮西 (築港) 鶴賀一也

▽ 高殿南 (太子橋首席) 輪島実穂

▽ 聖賢 (野中) 金子俊彦

▽ 城東 (長吉南) 佐藤佳宏

▽ 諏訪 (泉尾北) 石塚元一

▽ すみれ (すみれ主務教諭) 上杉啓太

▽ 茨田南 (指導部指導主事) 西村幸雄

▽ 今津 (小林) 後藤加奈

▽ みどり (みどり首席) 松岡健太

▽ 茨田 (指導部指導主事) 福田順一

▽ 常盤 (常盤首席) 尾家久則

▽ 金塚 (八幡屋) 堀勝紀

▽ 晴明丘 (晴明丘主務教諭) 中野陽子

▽ 阿倍野 (本田) 西村隆治

▽ 苗代 (鶴橋) 細谷典史

▽ 晴明丘南 (晴明丘南主務教諭) 坂田智紀

▽ 安立 (田島南兼田島中学校教頭) 巽宏祐

▽ 敷津浦 (東粉浜首席) 佐伯裕美

▽ 加賀屋 (加賀屋主務教諭) 藤田憲太郎

▽ 加賀屋東 (聖賢) 竹内由紀子

▽ 住吉 (住吉主務教諭) 得能健史

▽ 依羅 (依羅首席) 國分俊彰

▽ 大領 (片江首席) 米原健二

▽ 山之内 (大宮) 山本雄輝

▽ 苅田北 (矢田東) 池田真弘

▽ 桑津 (桑津首席) 山本将之

▽ 南田辺 (諏訪) 清水義雄

▽ 南百済 (加美) 桑原啓一

▽ 今川 (すみれ) 中原勇治

▽ 矢田東 (栄首席) 加藤基寛

▽ 湯里 (四貫島) 橋本裕幸

▽ 喜連 (苗代) 神戸義男

▽ 加美 (茨田南) 長江博弥

▽ 加美南部 (城東) 大上香奈子

▽ 長吉南 (長吉六反中学校教頭) 石井文行

▽ 瓜破北 (丸山主務教諭) 齋藤裕子

▽ 喜連東 (喜連東首席) 東祐一

▽ 川辺 (阿倍野中学校教頭) 出田朋邦

▽ 新今宮兼今宮中学校教頭 (市総合教育センター指導主事兼指導部指導主事) 水野志穂

▽ 弘済兼弘済中学校教頭 (東生野中学校（夜間学級）教頭) 髙木勇

教頭特例任用の部（新規）

■小学校

▽ 四貫島 (福) 森田加奈子

▽ 深江 (東小路) 宮原勝己

教頭特例任用の部（延長）

■小学校

▽ 長谷川 (弘済兼弘済中学校教頭) 前田尚基

教頭暫定再任用の部（更新）

■小学校

▽ 巽 (湯里) 下地寿樹

学校事務職員の部

■課長代理級（事務主幹）

▽ 東 (西天満小学校事務主幹) 豊田康子

▽ 市岡 (昭和) 林和美

▽ 昭和 (東) 瀬角めぐみ

▽ 西天満 (市岡中学校事務主幹) 川村佐和子

▽ 真田山 (真田山事務主任) 新田麻妃

■係長級（事務主任）

▽ 市岡東 (東生野) 瀬川武志

▽ 難波 (四貫島小学校事務主任) 河合里恵子

▽ 桃谷 (片江小学校事務主任) 藤原博司

▽ 東生野 (天下茶屋小学校事務主任) 鈴木隆彦

▽ 城陽 (桃谷) 熊本貴至

▽ 長吉 (榎並小学校事務主任) 臼杵みのり

▽ 桜宮 (西天満勤務) 大上久美子

▽ 吉野 (桜宮) 小室知統子

▽ 四貫島 (吉野) 志賀友彦

▽ 西船場 (堀江) 應武則嘉

▽ 市岡 (城東中学校事務主任) 中尾円

▽ 真田山 (難波中学校事務主任) 髙橋宏幸

▽ 塚本 (市岡東中学校事務主任) 有田康弘

▽ 東小橋 (扇町勤務) 中西玲子

▽ 片江 (城陽中学校事務主任) 荒谷智子

▽ 榎並 (大淀勤務) 畠中俊也

▽ 東中浜 (西船場) 河村典子

▽ 瓜破西 (塚本) 上田みず穂

▽ 天下茶屋 (東小橋) 岡本直人

校園長の部

■中学校

▽ 菫 松田正也

■小学校

▽ 堀川 衣笠博政

▽ 市岡（教務部付） 松下宣幸

▽ 泉尾東 岡田香子

▽ 野里 芦高浩一

▽ 長池 高尾祐彦

▽ 長原 市場達朗

■幼稚園

▽ 粉浜 川東一二三

副校長の部

■中学校

▽ 中島兼啓発小学校副校長 松田映子

教頭の部

■中学校

▽ 大宮 河内清志

■小学校

▽ 淀川 篠崎昌美

▽ 東都島 長町英俊

▽ 小林（教務部付） 松本武志

▽ 片江 霞流世界

▽ 巽 大磯直樹

▽ 茨田 山本香織

▽ 阿倍野 盛田恭平

▽ 大領 小川重登

学校事務職員の部

■課長代理級（事務主幹）

▽ 真田山 吉見知子

■係長級（事務主任）

▽ 東中浜 川田智子

▽ 瓜破西 峯都