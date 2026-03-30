元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が30日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、物価高と実生活への影響について語った。

4月から電気、ガス料金の補助金が終了するため、それぞれ料金が実質的に値上げとなる。イランがホルムズ海峡を事実上の閉鎖を行っている影響で、問題の長期化が懸念される中、ガス料金はさらに値上がりする可能性もある。

物価自体はロシアによるウクライナ侵攻後、世界中で上昇している。4月からはマヨネーズやカップめん、酒など飲食料品2516品目の値上げに加え、事実上の“独身税”と呼ばれる子ども・子育て支援金の徴収が始まる。

7人の子だくさん家族でもある橋下氏は、家計について問われ「妻がコントロールしてくれています」と答えた。その上で、物価高の影響について「お菓子とか、えらい小さくなってません？」と共演者に問いかけた。それでも、「ご飯の量はいつも通りにしてくれているから、工夫してくれているんでしょうね」と感謝を口にした。

それでも、橋下氏の実生活にも物価高は影響しているという。それはドライブ。「車乗るなって。唯一の僕の気晴らしなんですけど、それはやめてっていうふうに」とボヤいていた。