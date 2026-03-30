デーブ大久保、佐々木朗希の現状を語る「はっきり言います」「佐々木投手は…」
元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が24日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。ドジャースの佐々木朗希について語った。
“デーブ大久保”こと大久保博元氏
○佐々木朗希の現状は?
デーブ氏は「佐々木朗希投手が非常に状態が良くないっていうふうに、皆さん思っていると思います。そこについて解説したいんですけど」と切り出し、「まず佐々木投手が、簡単に言えば、ダメなのか、いいのか。調子が悪いのか、なんならまだ実力がないのか。こういうふうに思うと思うんですけど、はっきり言います。佐々木投手はまだまだ“未完の怪物”さんだと思ってください」「まだまだ未完成です」と持論を展開。
続けて、「ヤクルトスワローズで活躍して、ヤクルト・巨人・中日のスコアラーをやった志田スコアラーがデータを管理するところで仕事して、アマチュア野球に貢献しているんですけど。彼とも話したら」と志田宗大氏の名前も出しつつ、「(佐々木投手は)ロッテでケガをさせないっていうのが最初。大切に育てる。投げ込みなんてしない。で、極端なウェイトトレーニングだったり、追い込むようなことはしない。ケガをさせないってことが第一だった。これは取材で聞いてます」と情報を整理する。
また、「本来持っているものは大谷選手、山本投手と同じような実力を持っているピッチャーですから、3年目にブレイクして、完全試合をやったり。何か一つ感覚をつかんだ。でも、その時に起こっていたこと、実はまだ身長が伸びちゃってたんですね。身長が1センチ伸びると感覚は変わりますよね」といい、同じくプロ入り後にも身長が伸びていたソフトバンク・秋広優人にも触れつつ、「代謝が良すぎちゃって、(横に)体も大きくならない。カリカリのまま。代謝が悪くなると、どんどん脂肪も筋肉もついていくのに、カロリーをどんどん消費しちゃうっていうね」と説明。
そして、「(佐々木投手は秋広選手と)一緒なんですね」と話した上で、「こういう選手は長持ちしますから。ここからトレーニングを積めていくわけだから、長いこと投げられます」と期待を寄せ、「今一番大事なことは焦らないってことなんですね。我々もそうですよね。メジャーに行ったから、勝って当たり前じゃないかって。今永投手も、もちろん山本由伸投手も、みんな活躍してる」「あの選手たちは体が大人になってます。その人たちと佐々木投手は違うということです」と自身の見解を伝えた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。
“デーブ大久保”こと大久保博元氏
○佐々木朗希の現状は?
デーブ氏は「佐々木朗希投手が非常に状態が良くないっていうふうに、皆さん思っていると思います。そこについて解説したいんですけど」と切り出し、「まず佐々木投手が、簡単に言えば、ダメなのか、いいのか。調子が悪いのか、なんならまだ実力がないのか。こういうふうに思うと思うんですけど、はっきり言います。佐々木投手はまだまだ“未完の怪物”さんだと思ってください」「まだまだ未完成です」と持論を展開。
また、「本来持っているものは大谷選手、山本投手と同じような実力を持っているピッチャーですから、3年目にブレイクして、完全試合をやったり。何か一つ感覚をつかんだ。でも、その時に起こっていたこと、実はまだ身長が伸びちゃってたんですね。身長が1センチ伸びると感覚は変わりますよね」といい、同じくプロ入り後にも身長が伸びていたソフトバンク・秋広優人にも触れつつ、「代謝が良すぎちゃって、(横に)体も大きくならない。カリカリのまま。代謝が悪くなると、どんどん脂肪も筋肉もついていくのに、カロリーをどんどん消費しちゃうっていうね」と説明。
そして、「(佐々木投手は秋広選手と)一緒なんですね」と話した上で、「こういう選手は長持ちしますから。ここからトレーニングを積めていくわけだから、長いこと投げられます」と期待を寄せ、「今一番大事なことは焦らないってことなんですね。我々もそうですよね。メジャーに行ったから、勝って当たり前じゃないかって。今永投手も、もちろん山本由伸投手も、みんな活躍してる」「あの選手たちは体が大人になってます。その人たちと佐々木投手は違うということです」と自身の見解を伝えた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。