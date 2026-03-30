自民党の小泉進次郎衆院議員（現防衛相）と結婚し2児の母になった滝川クリステルさんが2026年3月29日放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）の1時間SPに出演、結婚から出産に至るまでの極秘トークを展開した。

「秘書も知らなかった」

滝川クリステルさんと言えばキャスター時代に、きれいに見せるカメラアングル「斜め45度」で話題になった。2019年に進次郎さんと結婚、交際発表までの1年間は1度も外に出ずクリステルさんの家での極秘デートを重ねた。「（進次郎さんの）秘書も知らなかった」そうだ。

結婚式も準備段階から外に漏れては困るので「ミッションインポッシブルをどれだけ達成できるかが目標だった」と振り返る。式の打ち合わせには親友に協力してもらい、「結婚する友人の付き添い」役としてクリステルさんも打ち合わせに毎回出席していたという。ウエディングドレスの試着も「仕事の撮影で借りたいので」と言って20着くらい着たそうだ。クリステルさんは「後から（ウエディングプランナーに）聞いたらバレていた。ウエディングドレスのスタッフにもバレていた。それをシークレットにしていてくれたことに感謝している」と話した。

3日間かけての難産

2020年の初出産の時には進次郎さんは環境相で、警護のSPがついていた。立ち会い出産にももちろんSPが同行、部屋の外で待機していた。クリステルさんは3日間かけての難産だったことを明かした上で、長男が生まれた時には「夫が抱きます、私も抱きます、次、SPが抱きます」と話し、周囲は大爆笑。「うちの夫が（SPに）どうぞ」と促し、SPも「失礼します」と赤ちゃんを抱いたエピソードを語った。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）