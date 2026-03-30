30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比43.4％増の3209億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.8％増の2467億円だった。



個別ではグローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> など6銘柄が新高値。グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> など27銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> が16.08％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が11.93％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が8.58％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.53％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が6.34％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は6.49％安、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> は6.08％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は5.95％安、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は5.90％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は5.85％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2436円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1308億4500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1102億9000万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が323億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が212億6400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が170億6100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が116億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が115億8000万円の売買代金となった。



株探ニュース

