記事ポイント 共通の空調ファンでペットも飼い主も一緒に暑さ対策できる新シリーズ敷く・背負う・抱っこする・着るの4スタイルで外出時の暑さ対策を選べる2026年4月2日開催のインターペット東京で発売中商品の体験・購入が可能 共通の空調ファンでペットも飼い主も一緒に暑さ対策できる新シリーズ敷く・背負う・抱っこする・着るの4スタイルで外出時の暑さ対策を選べる2026年4月2日開催のインターペット東京で発売中商品の体験・購入が可能

夏の外出でペットを熱中症から守ることは、多くのオーナーにとっての課題です。

「ONEKOSAMA OINUSAMA」が発表した「空調と、出かける。

」シリーズは、共通の空調ファンを軸に、敷く・背負う・抱っこする・着るの4スタイルでペットと飼い主の暑さ対策を一括してカバーする新提案です。

2026年4月2日より開催される「インターペット東京」では、発売中の商品を実際に体験・購入できます。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」シリーズ

ブランド名：ONEKOSAMA OINUSAMAシリーズ名：空調と、出かける。発売中商品：空調クールマット・ファン付ペットリュック（2026年3月新発売）展示イベント：インターペット東京（2026年4月2日〜、東ホールE7のB014）

「ONEKOSAMA OINUSAMA」を運営するスウィートマミーは、マタニティ・ベビー用品の開発で培った快適性・安全性・機能性のノウハウをペット用品へ展開しています。

近年の猛暑でペットバギーやキャリーバッグ内部に熱がこもりやすい問題に着目し、2026年3月に「空調と、出かける。」シリーズを発表します。

発売中の2アイテム

「空調クールマット」は、空調ファンによる空気循環でカート内部の温度上昇を抑える冷却マットです。

ペットバギーでの外出時はもちろん、自宅でも使える”敷くだけエアコン”として活用できます。

2026年3月新発売の「ファン付ペットリュック」は、通気設計と空調ファンを組み合わせたペットキャリーです。

背負うスタイルで夏の移動時の暑さ対策をサポートし、ペットを快適に連れ出せます。

今後展開予定のラインナップ

開発中の「AGS機能付きメッシュペットリュック」は、歩行時の負担を軽減するAGS（Anti-Gravity Suspension）機能とメッシュ素材の通気設計に空調ファンを組み合わせた新型キャリーです。

今夏発売予定の「ファン付ペット抱っこ紐」は、抱っこ移動時の蒸れをファンと通気設計で軽減するペットキャリーです。

飼い主向けの「空調ファン付ママベスト」も開発中で、ペットオーナーや子育て中の女性が外出時に着用できるウェア型空調アイテムとして提案されています。

シリーズ全体を通じ、ペットも飼い主も同じ空調ファンのコンセプトで統一して暑さ対策を行えるのが特徴です。

「インターペット東京」は東ホールE7のB014ブースで、発売中の商品の体験・購入に加え、開発中商品の参考展示も行われます。

共通の空調ファンを使ったアイテムを揃えることで、ペットも飼い主も統一した暑さ対策が取れるのがこのシリーズの最大の特徴です。

発売中の空調クールマットとファン付ペットリュックに加え、AGS機能付きリュックやファン付抱っこ紐・ウェア型空調ベストなど新アイテムの展開も控えています。

2026年4月2日からのインターペット東京（東ホールE7のB014）では、実際の商品を手に取って体験できます。

「空調と、出かける。」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調と、出かける。」シリーズにはどんな商品がありますか？

A. 発売中の商品は「空調クールマット」と「ファン付ペットリュック」（2026年3月新発売）の2点です。

今後、AGS機能付きメッシュペットリュック・ファン付ペット抱っこ紐（今夏発売予定）・空調ファン付ママベストの展開も予定されています。

Q. インターペット東京でこのシリーズを体験できますか？

A. 2026年4月2日より開催されるインターペット東京の東ホールE7のB014ブースにて、発売中の商品の体験・購入が可能です。

開発中の商品については一部参考展示も予定されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猛暑でもペットと出かけたい！ ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」シリーズ appeared first on Dtimes.