韓国バラードの皇帝が初登場！ Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI「第1弾アーティスト発表」

記事ポイント 韓国の国民的歌手ソン・シギョンがアイスショーに初出演シンガーソングライター家入レオが2年ぶりに登場ミラノ五輪メダリストら豪華スケーター陣と共演 韓国の国民的歌手ソン・シギョンがアイスショーに初出演シンガーソングライター家入レオが2年ぶりに登場ミラノ五輪メダリストら豪華スケーター陣と共演

『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』の第1弾出演アーティストとして、ソン・シギョンと家入レオの出演が決定しています。

第1部には「韓国バラードの皇帝」と称される韓国の国民的歌手ソン・シギョンが初めてアイスショーへ登場し、第2部にはシンガーソングライター家入レオが2年ぶりに出演します。

2026年5月30日・31日の幕張公演で、歌とフィギュアスケートが融合する特別なステージが実現します。

Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI「第1弾アーティスト発表」

公演名：Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI日程：2026年5月30日(土)・5月31日(日)会場：幕張イベントホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）公演時間：5月30日 12:00／17:00、5月31日 13:00（全3公演、上演約3時間）FC先行予約：3月27日(金)12:00〜4月2日(木)23:59（アイスクリスタル会員対象・抽選）一般販売：5月9日(土)10:00〜（先着販売）

歌とフィギュアスケートが一体となる人気アイスショー『Fantasy on Ice』が、2026年5月に千葉・幕張イベントホールで開催されます。

今回は第1部・第2部それぞれに独自の世界観を演出する2部構成となっており、豪華アーティスト陣と一流スケーターが共演します。

第1部：ソン・シギョン

「韓国バラードの皇帝」として知られるソン・シギョンが、アイスショーへ初めて出演します。

繊細かつ圧倒的な歌唱力で韓国国内外に多くのファンを持ち、日本でも高い人気を誇るソン・シギョンの歌声が、初めて氷上のショーを彩ります。

第2部：家入レオ

第2部には、2024年にも出演したシンガーソングライター家入レオが2年ぶりに登場します。

Fantasy on Ice Special Bandとして鳥山雄司(Gt.)、NAOTO(Vn.)、安部潤(Key.)も参加し、生演奏と氷上パフォーマンスの融合が楽しめます。

スケーター陣には、坂本花織、佐藤駿、中井亜美らミラノ・コルティナ五輪のメダリストが集結します。

男子シングル4位のチャ・ジュンファン（韓国）、四大陸選手権優勝の青木祐奈、世界ジュニア選手権2連覇の中田璃士、アイスダンスの櫛田育良／島田高志郎、ステファン・ランビエル（スイス）、織田信成、田中刑事、宮原知子も出演します。

チケット料金はA席10,000円からプレミア席27,000円まで幅広い席種が用意されています。

ソン・シギョンのアイスショー初出演と家入レオの2年ぶりの登場が、2026年5月の幕張公演に特別な彩りを加えます。

ミラノ五輪メダリストから世界トップクラスのスケーターまで、圧倒的なラインナップが集結しています。

歌と氷上パフォーマンスが融合する唯一無二のエンターテインメントが、幕張イベントホールで体験できます。

Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARIの紹介でした。

よくある質問

Q. ソン・シギョンはFantasy on Ice 2026のどちらの部に出演しますか？

A. ソン・シギョンは第1部に出演します。

韓国の国民的歌手として高い人気を誇るソン・シギョンが、アイスショーに初めて登場します。

Q. Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARIのチケットはいつから購入できますか？

A. FCアイスクリスタル会員向けの最速先行予約は3月27日(金)12:00から4月2日(木)23:59まで受け付けます。

一般販売は5月9日(土)10:00からスタートします。

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